Konu ile ilgili Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, özellikle kronik rahatsızlıkları olan kişilerin daha da dikkatli olmasını ifade ederek “Sıcak havalar sağlığımızı bozmasın” dedi.

İç Hastalıkları Uzmanı Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, sıcak havalarda yaşamsal önem taşıyan bol su tüketimini hatırlatarak “Yaz aylarını sağlıklı geçirmek için özellikle Tansiyon ve kalp rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak havalarda günlük en az 2 ila 2,5 litre su tüketmesini ve serin havalarda dışarı çıkmalılar ve dinlenmeyi ihmal etmemeleri gerekiyor” dedi.

Başhekim Uz. Dr. Kozan yaz aylarında dikkat edilmesi gereken rahatsızlıkları da sıralarken şu ifadelere yer verdi; “Yaz aylarında özellikle dikkat edilmesi gereken ve mevsimsel sıcaklıklarla artış gösteren rahatsızlıklar arasında Kalp hastalıkları, Tansiyon en başta gelmektedir. Hastaların özellikle öğlen güneş tepedeyken dışarı çıkmalarını önermiyoruz. İşleri varsa sabah saatlerinde veya havaların serinlediği ikindi saatlerinden sonra daha çok işlerini tamamlamalarını öneriyoruz. Kalp-Damar tıkanıklığı olan hastaların ağır işlerden mutlaka sakınmaları gerekmektedir. Bu aylarda güneş çarpması, ishal, idrar Yolu enfeksiyonu en çok görülebilen rahatsızlıklardır. İdrar yolu enfeksiyonundan korunmak için yine bol bol su içilmeli, bol ve rahat kıyafetler giyilmeli, temizliğe de azami dikkat edilmelidir. Sık idrara çıkma, kaşındı ve akıntı gibi durumlarda geç kalmadan hastanemize ya da en yakın sağlık kurumuna başvurulmalıdır” dedi.

Güneş çarpmasının belirtileri arasında; bilinç değişikliği, ateş, bulantı ve kusma ile anlaşılabileceğini söyleyen Başhekim Kozan, “Özellikle güneş çarpmasında bilinç kaybı ciddi sağlık sorunu oluşturabilmektedir. Bu durumu yoğun yaşayan hastalara hastanede damardan müdahale etmek gerekiyor. Hafif durumlarda ise ılık suyla banyo ve bol sıvı tüketimini öneriyorum. Yaz aylarında gelişen ishallerin çoğu zaman 1-2 günde kendiliğinden düzeldiğini ama bu aralıkta düzelmeyen ishallerin sıvı kaybını arttıracağını bu gibi durumlarda ise mutlaka hastaneye başvurulması gerektiğini söyledi.

Başhekim Kozan, yüksek sıvı kayıplarının böbrek rahatsızlığının başlıca sebepleri arasında olduğunu söyleyerek, İyice pişirilmiş gıdaların tüketilmesini, sebze ve meyvelerin iyice yıkanmasını, sık sık el yıkanması tavsiyesinde bulundu. Haber Merkezi