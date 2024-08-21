Sosyal medya kullanıcıları arasında merak edilen isimlerden biri olan Sibil Çetinkaya, özellikle oyuncu Şükrü Özyıldız'la olan ilişkisiyle gündemde. Ancak, Sibil Çetinkaya'nın hayatı ve kariyeri hakkında daha fazla bilgi arayanlar için detaylı bir inceleme sunuyoruz. Peki, Sibil Çetinkaya kimdir, kaç yaşındadır ve ne iş yapmaktadır?

SİBİL ÇETİNKAYA KİMDİR?

Sibil Çetinkaya, 10 Mayıs 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. Sosyal medya dünyasında geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Çetinkaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünde eğitim görmüştür.

Eğitim hayatını tamamladıktan sonra, üniversite değişim programları aracılığıyla Londra'ya giderek oyunculuk serüvenine ilk adımlarını atmıştır.

Türkiye'ye dönüşünde oyunculuk kariyerine odaklanmak yerine, Bilgi Üniversitesi'nde kamera önü programlarında görev almış ve ardından medya sektöründe kamera arkası işleriyle ilgilenmiştir.

Eğitim ve medya deneyimlerinin ardından, Sibil Çetinkaya, YouTube'da kendi kanalını açarak dijital platformda varlık göstermeye başlamıştır.

YouTube kanalında birçok farklı konu üzerinde vloglar ve videolar çeken Sibil, bu platformda kendi renkli kişiliğini ve kendi ürettiği kreatif içerikleri izleyicileriyle paylaşmaktadır.