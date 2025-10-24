İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı.
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu.
Kariyer Hayatı
Ümit Önal, profesyonel iş hayatına medya ve iletişim sektöründe başladı.
2007 yılında Turkuvaz Medya Grubu’na katılarak 2015 yılına kadar sırasıyla ATV Genel Müdürlüğü, Reklam Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.
2015’te Digitürk Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlük görevlerini üstlendikten sonra Digitürk’ün BeIN Media Group’a satış sürecini yönetti.
2016 sonunda Satış ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Türk Telekom bünyesine çalışmaya başladı.
2018 Aralık ayında Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yapmaya başladı.
2019’da ise şirketin CEO’luk görevine atandı.
2020 ve 2022 yıllarında Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.
Yeni Görevi
Resmi Gazete'de Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararla birlikte Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal atandı.