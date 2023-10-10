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Kulüp Başkanı Hakan Çeliksoy, Yozgat SHÇEK Spor Kulübü'nün faaliyetleri ve gerçekleştirdiği sportif etkinlikler hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili Sedef’e bilgi verdi.

Çeliksoy, kulübün spor camiasındaki yerini ve hedeflerini, genç sporcuların gelişimi için yapılan çalışmalarını anlatarak, gerçekleştirilen projeler ve atılan adımlar aydınlattı.

Ziyaretin anlamlı bir bölümünde, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili derinden etkileyen felaket niteliğindeki deprem oldu. Başkan Çeliksoy, Kulüp olarak bu zor günlerde depremden etkilenen bölgelere yapılan yardım ve destek faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve depremzedelere yönelik düzenlenen yardım kampanyalarına dikkat çekti.

ANLAMLI FORMA HEDİYE EDİLDİ

Depremin ardından hazırlanan ve üzerinde depremden etkilenen 11 ilin isimlerinin yazılı olduğu siyah Yozgat SHÇEK Spor Kulübü forması ve üzerinde Ethem Başkan yazan formayı İbrahim Ethem Sedef’e hediye edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, formaya için ayrıca teşekkür etti.

Milletvekili Sedef, Yozgat SHÇEK Spor Kulübü formasının manevi değerinin ve ağırlığının farkında olduğunu söyledi ve Yozgat SHÇEK Spor Kulübünün her türlü faaliyeti için destek olacağını belirtti ve kulübün gelecekteki projeleri için başarılar diledi.

Ziyarete Yozgat SHÇEK Spor Kulübü Başkanı Hakan Çeliksoy’un yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri, Ahmet Tufan, Ömer Tosun, Murat Yıldız, Cüneyt Şahin ve Olcaytuğ Adıgüzel katıldı. (Haber Merkezi)