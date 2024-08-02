Shani Nicole Louk, 7 Ekim 2023'te Re'im müzik festivalinde yaşanan katliamın ardından kaybolan 22 yaşındaki Alman-İsrailli dövme sanatçısı ve sosyal medya fenomenidir. Louk'un cesedinin Hamas militanları tarafından Gazze sokaklarında sergilendiği bir video, olayın ardından hızla yayıldı ve 2023 İsrail-Hamas savaşının ilk viral videolarından biri oldu. Güvenlik uzmanları bu videoyu Hamas'ın sosyal medya propagandası olarak değerlendirirken, Shani Louk'un hayatta olduğuna dair bilgilerin ardından, annesi Ricarda Louk'un Alman hükümetinden yardım istemesiyle davaya uluslararası ilgi arttı.

ARKA PLAN

7 Şubat 2001'de Almanya'da doğan Shani Louk, İsrailli bir baba ve Alman bir annenin çocuğudur. Ailesiyle birlikte Portland, Oregon'a taşındıktan sonra Tel Aviv'de yaşamaya başlamış ve dövme sanatçısı olarak tanınmıştı. Pasifist görüşlere sahip olan Louk, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne karşı durduğu için askerlik hizmetinden muaf tutulmuştu. Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Louk, aynı zamanda bir hippiydi ve insanları din, dil ve ırk ayrımı gözetmeden sevdiğini ifade etmişti.

RE'İM MÜZİK FESTİVALİ KATLİAMI

7 Ekim 2023'te, Hamas militanları Gazze Şeridi'nden İsrail'e geçerek Süpernova Sukkot Buluşması müzik festivalinde bir katliam gerçekleştirdi. Shani Louk, Meksika vatandaşı erkek arkadaşı Orión Hernández Radoux ile festivalde bulunuyordu. Saldırı başladığında Louk, annesiyle telefonda konuşmuş ancak iletişim kesilmiştir. Louk ve Orion kaybolmuştur.

VİRAL VİDEO

Saldırının ilerleyen saatlerinde, Louk'un yarı çıplak ve kafa travması geçirmiş cesedinin Hamas militanları tarafından Gazze Şehri'nde sergilendiği bir video yayımlandı. Videoda Louk'un cesedinin bir kamyonetin arkasında olduğu ve çevresinde tezahürat eden kişilerin bulunduğu görülüyordu. Video, büyük tepki topladı ve savaşın ilk viral videolarından biri oldu. Güvenlik uzmanlarına göre, video halkta "çaresizlik, felç ve aşağılanma" duygularını uyandırmayı amaçlayan kasıtlı bir propaganda unsuru olarak değerlendirildi. Ayrıca, video ve diğer içerikler, Twitter'da yasaklanan Hamas propagandasının yayılmasına yol açtı.

TANIKLARIN İFADESİ

Shani Louk'un yaşadığı acıları tanıklık eden Yoni Saadon, Sunday Times'a verdiği demeçte Louk'un dövüldüğünü ve tecavüze uğradığını belirtti. Saadon, olayın ardından Louk'un cansız bedenini üzerinde kanla birlikte sakladığını söyledi.

AİLE KAMPANYASI

Louk'un ölümünden önce, ailesi ve arkadaşları, rehinelerin kurtarılması için uluslararası destek arayışında bulundular. Anneleri Ricarda Louk, Alman hükümetine başvurdu ve Gazze'deki bir hastanede Louk'un tedavi gördüğü bilgisini aldı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Louk'un ailesiyle görüşerek destek sözü verdi. Ayrıca, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile yapılan görüşmede Louk'un savaş sırasında rehin alınan Alman vatandaşları arasında yer aldığı belirtildi.

KAFATASI PARÇASININ KEŞFİ

30 Ekim 2023'te, Alman ve İsrail hükümetleri Louk'un ölümünü doğruladı. Adli tıp uzmanları, festival alanında Louk'un kafatasına ait bir parçayı buldu. İsrail, Louk'un ölümünün festival sırasında gerçekleştiğini ve vücudunun geri kalanının bulunamadığını belirtti.

KAFANIN KESİLMESİ

İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog, Louk'un başının kesildiğini açıkladı. Bu bilgi, pek çok Alman politikacı tarafından da tekrarlandı. Kafatasının bulunması, bu iddiaları güçlendirdi.