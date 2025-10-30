Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yurt dışından emekli olan vatandaşlara yönelik önemli bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu.

Almanya ve Bulgaristan’dan emekli olup Türkiye’de ikamet eden gurbetçilere, artık yerli emekliler gibi banka promosyonu alma imkânı sağlandı. Düzenleme, Yozgat dahil 81 ilde yaklaşık 80 bin emekliyi kapsıyor.

SGK’dan Yeni Promosyon Düzenlemesi

SGK’dan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar yalnızca Türkiye’den emekli olan vatandaşlara sunulan banka promosyonu uygulaması genişletildi. Yeni sistemle Almanya ve Bulgaristan’dan emekli aylığı alan, ancak Türkiye’de yaşayan vatandaşlar da artık bu haktan faydalanabilecek.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Almanya ve Bulgaristan’dan aylık alan ve ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımıza müjde! Artık promosyon ödemelerinden sizler de yararlanabileceksiniz.”

Başvurular Ziraat Bankası Üzerinden Yapılacak

Yeni uygulamadan yararlanmak isteyen gurbetçi emekliler, başvurularını Ziraat Bankası şubeleri üzerinden ya da online bankacılık kanallarından yapabilecek. Başvuru sonrasında SGK ve banka sistemleri aracılığıyla gerekli kontroller otomatik olarak gerçekleştirilecek.

Promosyon ödemeleri, sürecin tamamlanmasının ardından doğrudan emekli hesaplarına yatırılacak.

SGK, işlemlerin hızlı, basit ve belge gerektirmeden tamamlanacağını duyurdu.

Yaklaşık 80 Bin Gurbetçi Faydalanacak

SGK verilerine göre düzenlemeden yaklaşık 80 bin yurt dışı emeklisi yararlanabilecek. Bu sayede hem Türkiye’de yaşamını sürdüren hem de maaşlarını Almanya veya Bulgaristan’dan alan emekliler için ek gelir desteği sağlanmış olacak.

Uzmanlar, yeni uygulamanın hem emekli gelirlerinde artış yaratacağını hem de yurt dışı emeklilerin Türkiye’deki finansal sisteme entegrasyonunu kolaylaştıracağını belirtiyor.

81 İlde Geçerli Olacak

Uygulama, Yozgat dahil Türkiye’nin tüm illerinde geçerli olacak. Gurbetçi emekliler, bulundukları şehirdeki Ziraat Bankası şubelerine giderek promosyon ödemesi için başvuru yapabilecek.

Ekonomik Rahatlama Bekleniyor

SGK’nın bu adımıyla hem emeklilerin gelir düzeyinde artış hem de banka promosyon sisteminde kapsayıcılığın sağlanması hedefleniyor.

Emekli dernekleri, uzun süredir gündemde olan düzenlemenin hayata geçirilmesini memnuniyetle karşıladı. Dernek temsilcileri, “Bu karar yıllardır beklenen bir talepti, SGK’ya teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.