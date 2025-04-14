Kurum tarafından yapılan son açıklamaya göre, belirli şartları taşıyan emekli vatandaşlara, aynı anda iki farklı emekli aylığı bağlanabilecek.

Hem kendi emekliliğinden doğan maaşını alan hem de vefat eden eş veya ebeveyninden dolayı dul ya da yetim aylığı alma hakkı bulunan kişiler bu uygulamadan faydalanabilecek.

Türkiye genelinde yaklaşık 16 milyon emekliyi kapsayan bu düzenleme, Yozgat’taki emekliler için de önemli bir ekonomik fırsat oluşturuyor.

SGK'DAN ÇİFTE AYLIK UYGULAMASI: KİMLER YARARLANABİLECEK?

SGK’nın yeni düzenlemesi kapsamında; kendi sigortalılığı dolayısıyla emekli maaşı alan bir kişi, ayrıca vefat eden eşinden ya da anne-babasından dolayı bağlanabilecek ölüm aylığını da alabilecek. Bu kapsamda özellikle kadın emekliler avantajlı konuma geçerken, ölüm aylığı şartlarını taşıyan erkek hak sahipleri de düzenlemeden yararlanabilecek.

Düzenleme, farklı sosyal güvenlik kollarından emekli olan aile bireyleri üzerinden maaş alınabilmesine olanak tanıyor. Örneğin, vefat eden eşin Emekli Sandığı (4/C) mensubu olması ve babanın SSK (4/A) emeklisi olması durumunda, her iki maaşın da bağlanması mümkün hale geliyor. SGK uzmanları bu düzenlemenin özellikle eşini ve ebeveynini kaybetmiş olan emekli kadınlar için önemli bir sosyal güvence niteliği taşıdığına dikkat çekiyor.

Yeni uygulamayla birlikte, hak sahiplerine bağlanabilecek toplam maaş miktarı 28 bin 938 TL’ye kadar çıkabiliyor. Ancak bu tutar, kişilerin hem kendi maaş düzeylerine hem de hak kazandıkları ölüm aylığına göre değişiklik gösteriyor. SGK, her başvuruyu ayrı ayrı değerlendirerek ödeme miktarını belirliyor.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

Çifte maaş hakkından yararlanmak isteyen vatandaşların, SGK İl Müdürlükleri'ne şahsen başvurarak ya da e-Devlet sistemi üzerinden talepte bulunmaları gerekiyor. Başvuru sırasında istenen belgeler ise şu şekilde sıralanıyor:

Ölüm Aylığı Talep Dilekçesi

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Kimlik Fotokopisi

Gerekli durumlarda sağlık raporu veya gelir beyanı

Başvuruların ardından SGK tarafından yapılan inceleme sonucunda, şartları taşıyan emeklilere ödeme işlemi başlatılıyor.

EMEKLİLERDEN YOĞUN İLGİ

Yozgat’ta yaşayan emekli vatandaşlar da düzenlemeden faydalanabilecek gruplar arasında yer alıyor.

Yetkililer, yeni uygulamayla birlikte özellikle dul ve yetim aylığı almaya hak kazanan kadınların kurum müdürlüklerine yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

SGK uzmanları, çift maaş uygulamasının özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve tek gelirle geçimini sürdüren emekli kadınlar için hayat standardını artıracağını belirtiyor.