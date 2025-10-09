Kurumdan yapılan açıklamada, hizmet dökümünde “K”, “S” ve “Ş” harflerinin bulunmasının, sigortalılık kayıtlarının geçerliliğini etkileyebileceği ve emeklilik hakkının iptaline yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

SGK: Kontrollü, Şüpheli ve Sahte Sigortalılık Kodlarına Dikkat

SGK tarafından yapılan bilgilendirmede, hizmet dökümünde yer alan “K” harfinin, işyerinin “kontrollü işyeri” statüsünde bulunduğunu, bu işyerlerinden bildirilen primlerin inceleme altında olabileceğini ifade edildi.

SGK uzmanı İsa Karakaş, yaptığı değerlendirmede yalnızca “K” değil, “S” ve “Ş” harflerinin de riskli olduğunu belirtti.

Karakaş, “Hizmet dökümünde ‘K’, ‘S’ veya ‘Ş’ harfi varsa, bu durum emeklilik sürecinizi tehlikeye sokabilir. ‘S’ sahte sigortalılığı, ‘Ş’ şüpheli işyerini, ‘K’ ise kontrol sürecindeki işyerini gösterir. Bu hallerde emeklilik başvurusu reddedilebilir; hatta bağlanmış maaşlar faiziyle geri alınabilir.” ifadelerini kullandı.

SGK Denetimlerinde 206 Bin Emeklilik İptal Edildi

SGK kayıtlarına göre, kurum 2016 yılından bu yana yürüttüğü sahte sigortalılık ve kayıt dışı istihdam denetimleri sonucunda 206 bin kişinin emeklilik işlemini iptal etti.

Yetkililer, bazı işyerlerinde çalışan gösterilen kişilerin gerçekte fiilen çalışmadığının tespit edildiğini, bu durumun “sahte sigortalılık” kapsamına girdiğini belirtiyor.

e-Devlet Üzerinden Kontrol Mümkün

Vatandaşlar, e-Devlet portalındaki “4A/4B Hizmet Dökümü” sayfasına giriş yaparak prim ödeme bilgilerini ve işyeri kodlarını kontrol edebiliyor.

SGK, dökümde yer alan “K”, “S” veya “Ş” ibarelerinin, ilgili işyerinin ya da sigortalılığın inceleme altında olduğu anlamına geldiğini bildirdi. Denetim sonucunda sahte sigortalılık tespiti yapılırsa, bu dönemlere ait primler iptal ediliyor ve emeklilik hakkı geri alınabiliyor.

2025’te 100 Binden Fazla Emekli İnceleme Altında

2025 yılı denetim takvimi kapsamında, SGK özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde yoğun incelemeler başlattı.

Edinilen bilgilere göre, 100 binden fazla emeklinin hizmet dökümünde “K” ibaresi bulunduğu ve bu kayıtların halen inceleme aşamasında olduğu öğrenildi.

Fiili çalışmanın tespit edilemediği durumlarda, bu kişilerin emekli maaşlarının faiziyle geri alınabileceği ifade edildi.

Uzmanlardan Vatandaşlara Öneri: “Hizmet Dökümünüzü Düzenli Kontrol Edin”

Uzmanlar, emeklilik sürecinde mağduriyet yaşanmaması için vatandaşların hizmet döküm sayfalarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Hizmet dökümünde “K”, “S” veya “Ş” ibaresi tespit eden sigortalıların, vakit kaybetmeden SGK il veya ilçe müdürlüklerine başvurmaları tavsiye ediliyor.

Uzmanlara göre, düzenli kontrol ve belgelerin doğruluğunun teyit edilmesi, ileride yaşanabilecek emeklilik iptali veya maaş kesintisi gibi mağduriyetlerin önüne geçmek açısından büyük önem taşıyor.