SGK, pasiflenen ilaçların bedeli ödenecek ilaçlar listesine yeniden eklenebilmesi için ilgili başvurular 30 Eylül 2023 tarihi mesai bitimine kadar alınacağını açıkladı.

SGK internet sitesinde yapılan duyuruda, “Bilindiği üzere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu internet sitesinden 10’uncu Kalkınma Planı (2014-2018) Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı kapsamında 64’üncü Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı’nda yer alan 46’nolu Eylem gereğince yürütülen İlaçta İthalden İmale Geçiş Projesinin ilgili Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda tamamlandığı kamuoyuna duyurulmuştur. Avrupa Birliği DS583 AB İlaç Davası kararına uyum için Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi tavsiye kararları ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararlarına istinaden söz konusu proje sürecinde pasiflenen ilaçların Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine yeniden eklenebilmesi için ilgili başvurular 30 Eylül 2023 tarihi mesai bitimine kadar alınacaktır” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi