SGK, başvuruların hızla işleme alınabilmesi amacıyla hafta içi mesai saatlerini uzatacak ve hafta sonu da dahil olmak üzere fazla mesai uygulamaları devreye sokacak.

Bu adımla birlikte, özellikle büyükşehirlerdeki SGK merkezlerine yoğun başvuru trafiği dikkate alınarak, başvurulara öncelik verilecek.

FAZLA MESAİ ÜCRETİ 12.000 TL’YE ÇIKACAK

SGK, emeklilik başvurularını hızlandırmak ve bu süreçteki iş yükünü azaltmak için personeline ek teşvik ödemeleri yapacak. Alınan karara göre, üç ay boyunca SGK çalışanlarına fazla mesai ücreti olarak saatlik 12.000 TL ödeme yapılacak. Bu uygulama, başvuruların daha hızlı ve etkin bir şekilde işleme alınması için önemli bir teşvik aracı olarak devreye girecek.

SGK yetkilileri, bu teşvikin, başvuruların yoğunlaştığı dönemlerde daha verimli bir şekilde hizmet sunmayı amaçladığını belirtti. Ayrıca, personelin daha fazla mesai yapmasını sağlamak için ödenecek olan fazla mesai ücretlerinin, başvuruların zamanında sonuçlandırılması konusunda önemli bir motivasyon kaynağı olacağı ifade ediliyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ SGK MERKEZLERİNE ÖNCELİK VERİLECEK

Alınan yeni karar doğrultusunda, SGK merkezlerinde en yoğun başvuru trafiği yaşanan büyükşehirlerdeki merkezlere öncelik verilecek. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde, başvuruların hızlı bir şekilde işleme alınabilmesi için ek mesai çalışmaları devreye girecek. Hafta içi mesai saatleri uzatılacak, hafta sonu ise SGK çalışanları nöbet usulüyle hizmet verecek.

Bu düzenleme, özellikle büyük şehirlerdeki yoğun başvuru ve iş yükünü hafifletmeyi hedefliyor. SGK, bu adımla birlikte büyük şehirlerdeki vatandaşların taleplerine daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermeyi amaçlıyor.

MESLEK GRUPLARI ARASINDA AYRIM YAPILACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni bir düzenleme ile fiili hizmet süresi (yıpranma payı) hakkına ilişkin kapsamlı değişiklikler yapıyor. Yeni düzenlemeye göre, yalnızca ağır ve riskli işlerde çalışanlar bu haktan faydalanabilecek. SGK, yıpranma payı hakkının belirli meslek gruplarına yönelik olarak sınırlandırılacağını açıkladı.

Nisan 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme ile birçok meslek grubu bu haktan çıkarılacak. SGK, meslek kodları sınırlaması getirerek, yalnızca belirli meslek gruplarında çalışanların yıpranma hakkından yararlanabileceğini duyurdu. Ayrıca, işverenlerin çalışanlarının yıpranma payından faydalanabilmesi için işin niteliğini belgelerle ispatlamak zorunda kalacakları belirtildi.

YENİ DÜZENLEMELER SGK İŞ YÜKÜNÜ AZALTMAYI AMAÇLIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu, alınan bu kararlarla hem başvuru sürecindeki iş yükünü hafifletmeyi hem de başvuruların daha hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmasını hedefliyor. Fazla mesai ödemeleri ve yıpranma payı düzenlemeleriyle SGK, emeklilik başvuruları ve diğer işlemler konusunda daha verimli bir hizmet sunmayı amaçlıyor.

Bu düzenlemelerle birlikte SGK’nın emeklilik başvuruları sürecinde yaşadığı yoğunluk azalacak ve başvuruların daha kısa süre içinde sonuçlandırılması sağlanacak. Ayrıca, yeni yıpranma payı düzenlemesi ile SGK’nın kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması bekleniyor.