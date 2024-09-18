Kurum, bu ad altında herhangi bir resmi işlem bulunmadığını ve bu tür mesajların dolandırıcılık amacı taşıdığını açıkladı.

SAHTE E-POSTA VE SMS'LER YAYGINLAŞIYOR

SGK, son dönemde birçok vatandaşın "çift ödeme iadesi" başlığıyla gönderilen sahte e-posta ve SMS mesajlarına maruz kaldığını belirtti. Kurum, dolandırıcıların bu mesajlarda SGK'nın adını kullanarak kişisel bilgileri çalmaya yönelik faaliyetlerde bulunduğunu vurguladı. Açıklamada, sahte mesajların genellikle “Sosyal Güvenlik Kurumu Müşteri Hizmetleri” ismiyle gönderildiği ve bu mesajların kurumla hiçbir bağlantısının bulunmadığı ifade edildi.

RESMİ BİLGİLENDİRME YÖNTEMLERİ BELİRLENDİ

SGK'nın açıklamasında, kuruma ait gerçek e-posta ve SMS’lerin sadece bilgilendirme amaçlı olduğu ve hiçbir şekilde kişisel bilgilerin ya da IBAN numarasının talep edilmediği belirtilerek, vatandaşların bu tür bilgilendirme mesajlarına dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı. Kurum, bu konuda şu ifadeleri kullandı: "Kurumumuzun 'çift ödeme iadesi' konulu herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Ayrıca, kurumumuz tarafından gönderilen SMS ve e-postalar yalnızca bilgilendirme amacı taşımakta olup, kesinlikle kişisel bilgi veya IBAN numarası talep edilmemektedir."

ŞÜPHELİ DURUMLARDA YAPILMASI GEREKENLER

SGK, vatandaşlardan gelen şüpheli e-posta veya SMS’leri yetkililere bildirerek tedbirli olmalarını istedi. Şüpheli durumlarla karşılaşan vatandaşların, Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170 veya Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden SGK ile irtibata geçebileceği belirtildi. Ayrıca, sosyal güvenlik il müdürlükleri ve merkezlerinden de doğrudan bilgi alınabileceği ifade edildi.

DOLANDIRICILIĞIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

SGK, dolandırıcılık girişimlerinin artması nedeniyle vatandaşların kişisel bilgilerini korumaları ve bu tür sahtecilik faaliyetlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Kurum, kişisel bilgilerinizi talep eden şüpheli e-posta ve mesajlara kesinlikle yanıt verilmemesi ve bu tür durumlarla karşılaşılması halinde yetkililere başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, bu tür dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçmek ve vatandaşların zarar görmesini engellemek amacıyla bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceğini belirtti. Vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları ve resmi iletişim kanallarını kullanarak bilgi edinmeleri önemle tavsiye edilmektedir.