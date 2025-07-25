SGK, belirli meslek grupları ve özel durumlara sahip bireyler için 5 yıla kadar erken emeklilik hakkı tanıyor. Riskli iş kollarında çalışanlar ve engelli çocuğu bulunan anneler artık beklemeden emekli olabilecek. İşte tüm detaylar…

Milyonlarca çalışan için erken emeklilik hayal olmaktan çıkıyor! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), riskli iş kollarında çalışanlar ve engelli çocuğu bulunan anneler için büyük kolaylık sağlayan düzenlemeleri duyurdu. Yeni uygulamalar sayesinde, bazı çalışanlar 5 yıla kadar erken emekli olabilecek. SGK’nın belirlediği şartları karşılayan vatandaşlar, prim günlerine ek avantajlar kazanarak emeklilik yaşını ciddi oranda aşağı çekebilecek. İşte erken emeklilik fırsatından yararlanmak isteyenlerin bilmesi gereken tüm detaylar...

Yıpratıcı meslekler için erken emeklilik kapısı açıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) fiili hizmet süresi zammı uygulaması, özellikle madenciler, dökümcüler, metal işçileri ve radyasyonla çalışan sağlık personeli gibi riskli sektörlerde çalışanlara büyük avantaj sağlıyor. Bu kapsamdaki çalışanlara her yıl için fazladan 60 ila 120 gün prim ekleniyor.

10 yıl çalışan bir işçi, 2,5 yıla kadar erken emekli olabiliyor.

Süre uzadıkça bu avantaj 5 yıla kadar çıkabiliyor.

Engelli çocuğu olan annelere özel erken emeklilik hakkı

SGK’nın bir diğer düzenlemesi de bakıma muhtaç engelli çocuğu bulunan annelere yönelik. Bu kapsamda:

Annenin prim günlerine %25 oranında ek süre tanınıyor.

Bu ek süre, doğrudan emeklilik yaşından düşülüyor.

Aynı hak, evlat edinen annelere de uygulanıyor.

Kimler faydalanabiliyor? Başvuru nasıl yapılıyor?

Erken emeklilik hakkından yararlanmak isteyenlerin şu şartları taşıması gerekiyor:

Riskli mesleklerde aktif çalışma ve kesintisiz prim ödemesi

Engelli çocuk için sağlık kurulu raporu ve bakım belgesi

Başvuru, SGK müdürlüklerine bireysel olarak yapılıyor

Fırsatı Kaçırmayın!

Birçok çalışan, sahip olduğu erken emeklilik haklarından haberdar değil. SGK’nın sunduğu bu avantajları kaçırmamak için:

SGK’nın güncel duyuruları ve mevzuatı takip edilmeli

Kişisel durumunuza uygun başvuru kriterleri araştırılmalı

Gereken belgelerle birlikte SGK’ya başvuru yapılmalı