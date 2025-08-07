Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Temmuz tarihinden itibaren sisteme kayıtlı olup, halen Bağ-Kur (4B) tescili olmayanların sigortalılık kaydının otomatik olarak gerçekleştirileceğini açıkladı. Yeni uygulamayla her ay 9 bin 036 lira tutarında prim borcu çıkarılacak ve ödemenin gerçekleştirilmemesi halinde ise gecikme cezasıyla faiz işletilecek.

Dilekçe Şartı Aranıyor

Özellikle 65 yaşından büyük çiftçilerin söz konusu uygulamadan büyük oranda olumsuz etkileneceğini açıklandı. İlgili vatandaşların borç muafiyeti kapsamında SGK’ya giderek dilekçe vermeleri şartı aranıyor.