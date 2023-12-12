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Emeklilik, Türkiye'deki iş hayatının merkezinde bulunan kritik bir konu olarak öne çıkıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) getirdiği yeni düzenlemeler, erken emekli olmak isteyenlere daha fazla seçenek sunarak dikkat çekiyor.

2000-2014 yılları arasında çalışmaya başlayanlar için yapılan düzenlemeler, emeklilik planlamasıyla ilgili ayrıntıların gözden geçirilmesi gerekliliğini bir kez daha vurguluyor.

DOĞUM BORÇLANMASI İMKANI

Emeklilik hakkı kazanmak için gerekli olan sigortalılık süresi, prim gün sayısı, yaş ve çalışma süresi gibi kriterlere ek olarak, doğum ve askerlik borçlanması gibi durumlar da göz önünde bulundurulabilir. Özellikle doğum ve askerlik borçlanmaları, emeklilik yaşını öne çekmek isteyenler için önemli birer strateji olabilir.

Doğum Borçlanması, sigortalı olduktan sonra doğum yapan kadınlara her çocuk için 6 yıl (2160 gün) prim kazandırma fırsatı sunmaktadır. Ayrıca askerlik borçlanması, sigortalı olmadan önce askerlik görevini yerine getiren erkeklere, askerlik sürelerini prim günü olarak saydırma imkanı tanıyarak 2 yıla kadar erken emekliliği mümkün kılmaktadır.

2160 GÜN BORÇLANMA HAKKI

Doğum borçlanması, özellikle kadın çalışanlar için emeklilik yaşını düşüren bir avantaj sunmaktadır. Her doğum için 720 gün borçlanma hakkı bulunmaktadır. Bu sayede, çocuk sayısı arttıkça emeklilik süresi kısalabilmektedir. Örneğin, 2000 yılında işe giren ve 2 çocuk doğuran bir kadın, 1440 gün borçlanarak 6 yıl erken emekli olabilir.

Askerlik borçlanması da erkek çalışanlar için emeklilik yaşını etkileyen bir faktördür. Askerliğini sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce tamamlayan bir erkek, 2 aylık borçlanma ile işe başlama tarihini geriye alarak 1 yıl erken emekli olma şansını elde edebilir.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN ÖNEMLİ NOKTALAR

SGK'nın erken emeklilik imkanı sunan borçlanma seçenekleri, çalışanlara emeklilik yaşını düşürme fırsatı tanıyor. Ancak, bu seçeneklerden yararlanmak için belirli koşullar ve prosedürler bulunmaktadır. Bu nedenle, erken emeklilik planları yapanlar, SGK'nın resmi internet sitesindeki emeklilik hesaplama programını kullanarak kendi durumlarını değerlendirebilir ve belirsizlik durumlarında profesyonel danışmanlık hizmeti alabilirler.