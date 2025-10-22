Sgk’da Yeni Dönem! Emeklilik Sisteminde Köklü Değişikliğe Gidiliyor

Tasarının kabul edilmesiyle birlikte, çalışanların maaş kesintilerinde ve işverenlerin prim yüklerinde belirgin farklılıklar ortaya çıkacak. Ayrıca, prime esas kazanç tavanı artırılırken, işverenlere yönelik prim teşviklerinde indirime gidilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte, çalışanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına yönelik prim kesintilerinde artış öngörülüyor. İşverenlerin emeklilik prim oranı yüzde 11’den yüzde 12’ye yükseltilecek.

Şu anda toplam prim kesintisi yüzde 37,75 düzeyindeyken bu oran yüzde 38,75’e çıkacak. Böylece, çalışanların emeklilik döneminde elde edecekleri maaşların yükselmesi hedefleniyor. Yetkililer, bu artışın gerekçesini sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini güçlendirmek ve emekli maaşlarını uzun vadede daha yüksek hale getirmek olarak açıklıyor.

İşveren Desteğinde Azalma

2008 yılından bu yana yürürlükte olan 5 puanlık işveren prim teşviki, geçtiğimiz yıl 4 puana indirilmişti. Şimdi ise Meclis’te ele alınan yeni yasa teklifinin kabul edilmesiyle birlikte, bu desteğin 2 puana kadar düşürülmesi planlanıyor.

Bu azalmadan en fazla küçük ve orta ölçekli işletmelerin etkilenmesi bekleniyor. İmalat sektörü dışında kalan işletmeler, prim teşviki düşerken aynı zamanda prim artışıyla da karşı karşıya kalacak. Böylece toplamda 3 puanlık ek maliyet oluşacak.

Bu durum, asgari ücretli bir çalışan için işverene yaklaşık 780 liralık ek yük anlamına gelecek. İmalat sanayinde ise yüzde 5’lik teşvik korunurken, 1 puanlık prim artışı nedeniyle maliyet yaklaşık 260 lira artacak. Uzmanlar, 2026 yılı başında beklenen asgari ücret artışıyla birlikte bu farkların daha da büyüyeceğini öngörüyor.

Prime Esas Kazanç Tavanında Artış

Yeni tasarıyla birlikte, prime esas kazanç tavanı 7,5 kattan 9 kata çıkarılacak. Bu düzenleme özellikle yüksek gelirli çalışanları ve üst düzey yöneticileri yakından ilgilendiriyor.

Mevcut asgari ücret dikkate alındığında prime esas kazanç tavanı 195 bin lirayken, düzenleme sonrasında bu tutar 234 bin liraya ulaşacak.

Bu değişiklik, yüksek prim ödeyen çalışanların emekli maaşlarının da artmasını sağlayacak. Ancak düşük ve orta gelirli çalışanlar için doğrudan bir etkisi bulunmayacak. Prime esas kazanç, askerlik ve doğum borçlanmalarından Bağ-Kur primlerine kadar pek çok sosyal güvenlik ödemesinin hesaplanmasında temel ölçüt olmaya devam edecek.

Dengeler Yeniden Şekilleniyor

Yeni düzenleme, hem çalışanlar hem de işverenler açısından dengeleri yeniden belirleyecek. SGK’nın gelir yapısını güçlendirmeyi ve uzun vadeli emekli maaşlarını artırmayı amaçlayan yasa, kısa vadede işverenlerin maliyetlerini yükseltecek.

İş dünyası temsilcileri, özellikle KOBİ’lerin bu maliyet artışından olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekiyor.