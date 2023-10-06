Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapacaktır. Adaylar, tercihlerini aşağıdaki bağlantı aracılığıyla yapabileceklerdir:

TERCİH TARİHLERİ VE SÜRESİ

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Tercihler, 05 Ekim 2023 tarihinden itibaren başlamış olup, 11 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Bu tarihler içerisinde tercihlerinizi yapabilirsiniz.

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SGK'YA 1392 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılacak personel alımı hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Bakan Işıkhan, SGK'ya toplamda 1392 sözleşmeli personel alınacağını duyurmuştur. Bu kadrolar şu şekildedir:

1231 büro personeli,

130 destek personeli,

27 koruma güvenlik görevlisi,

4 teknisyen.

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BAŞVURU TARİHLERİ VE BİLGİLENDİRME

Başvurular 5 Ekim 2023 tarihinden itibaren başlamış olup, 11 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecektir. Başvuru işlemleri ve detaylı bilgilere ulaşmak için ÖSYM sistemini takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi