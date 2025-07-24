8 Eylül 1999 ve öncesi sigorta kaydı olan ve 5.000–5.975 gün prim ödemesini tamamlayanlar, yaş beklemeksizin emekli olabilecek.

Daha düşük prim gününe sahip olanlara 3.600 günle kısmi emeklilik hakkı tanındı; burada kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş sınırı aranıyor. Tam emeklilik eşiği 7.000 gün prim ve aynı yaş koşulu iken, kısmi emeklilik alt sınırı 4.500 gün prim olarak belirlendi. Mayıs 2008 sonrası sigortalılar için 7.200 gün prim ve kademeli yaş artışı ile yeni bir sistem kuruldu.

5.000–5.975 Gün Bandı ve Yaş Şartsız Emeklilik

Bu prim bandındaki çalışanlar, yaş koşulu olmadan emekli aylığı almak için başvurabiliyor. Prim sayısını tamamlayan herkese emeklilik hakkı tanınıyor.

3.600 Günlük Kısmi Emeklilik Şartı

3.600 gün prim ödemiş çalışanlar, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını tamamladıklarında kısmi emeklilik hakkını kullanabiliyor.

7.000 Gün ve Tam Emekliliğe Geçiş

7.000 gün prim ve kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş sınırını dolduran çalışanlar tam emekli statüsüne geçerek tam aylık alıyor.

4.500 Günlü Kısmi Emeklilik Alt Eşiği

4.500 gün prim ile kısmi emeklilik hakkı elde ediliyor; bu koşulu sağlayanlar kısmi emekli aylığı almaya başlıyor.

Mayıs 2008 sonrasında işe başlayanlar için 7.200 gün prim, tam emeklilik koşulu olarak öne çıkarıldı. Bu prim eşiğini dolduran kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olurken, emeklilik yaşı her iki yılda bir artacak. Kısmi emeklilikte ise 4.600–5.400 gün prim gün sayısı arasındaki eşikler, işe giriş tarihine göre belirleniyor. 31 Aralık 2035’e kadar prim sayısını tamamlayan kadınlar 61, erkekler 63 yaşında kısmi emekli maaşı almaya hak kazanacak.