SGK uzmanı Özgür Erdursun, Orta Vadeli Program (OVP) verilerine dayanarak 2025 yılı için dikkat çekici bir asgari ücret tahmini yaptı. Erdursun, yeni hesaplamalarına göre gelecek yıl asgari ücretin 20 bin liraya çıkabileceğini öngördü.

2023 yılında 17 bin 2 lira olan asgari ücretin, 2025 yılında önemli bir artışla 20 bin lira seviyesine yükselebileceğini belirten Erdursun, bu tahminini Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri ve OVP’nin enflasyon hedeflerine dayanarak gerçekleştirdi. Erdursun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Orta Vadeli Program’ın 2025 yılı için öngördüğü yüzde 17,5 enflasyon hedefinin gerçekleşmesi durumunda asgari ücretin 20 bin liraya çıkabileceğini ifade etti.

Özgür Erdursun ayrıca, emekli maaşlarına dair tahminlerde de bulundu. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için 2025 yılı zammının yüzde 13,5, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 10 olacağını açıkladı. Bu oranlar, yıl sonu enflasyon hedeflerine göre şekillenecek.

Çalışanlar, emekli maaşlarında yapılacak zamların ardından asgari ücrette bir ara zam beklentisi içindeydi. Ancak bu beklenti gerçekleşmedi ve yıl sonu zammına odaklanıldı. Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri ve OVP’ye göre, asgari ücrete enflasyon oranında bir zam yapılması olasılığı ön planda.

Erdursun’un sosyal medya üzerinden yaptığı bu açıklama, çalışanlar ve emekliler arasında heyecan yarattı. 20 bin liralık asgari ücret tahmini, hem asgari ücretliler hem de emekliler için önemli bir gelir artışı anlamına geliyor.