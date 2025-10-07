Sosyal Güvenlik Kurumu, hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara ilişkin bilgilendirme yayımladı.

Yapılan paylaşımda "Hizmet dökümünüzde "K" harfi gördüyseniz, bu iş yerleri SGK tarafından kontrollü iş yeri olarak izlenmektedir.

Bu iş yerinde bildirilen çalışmalarınız, emeklilik hesabınızda geçerli sayılmayabilir" ifadelerine yer verildi.

Dosyanız Geçerli Sayılmaz

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), usulsüz işlemler aracılığıyla emeklilik hakkı kazananlara yönelik yeni bir uyarı mesajı yayınladı. SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Dikkat! Hizmet dökümünüzde "K" harfi gördüyseniz, bu iş yerleri SGK tarafından kontrollü iş yeri olarak izlenmektedir. Bu iş yerinde bildirilen çalışmalarınız, emeklilik hesabınızda geçerli sayılmayabilir." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu uygulama kapsamında, sahte sigortalılık ve sahte boşanma başta olmak üzere emeklilik işlemlerinde usulsüzlük yaptığı şüphesi bulunan vatandaşların çalışma primleri 'K' harfi ile işaretlenecek.

Bu yıllara ait primler, e-Devlet'te yer alan 'Hizmet Dökümü' sayfasından kontrol edilecek. İncelemenin sonuçlandırılmasının ardından söz konusu şüpheli primler, ilgili kişinin çalışma hayatından tamamen kaldırılabilecek.

Milyonlarca Kişi Başvurdu

SGK tarafından Ocak ayında hız verilen denetimlerde özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de ikamet eden emeklilerin çalışma geçmişi geriye dönük olarak tarandı.

Şu ana kadar SGK il ve ilçe müdürlüklerine savunma vermeye davet edilen emeklilerin sayısının 100 bini aştığı öğrenilirken, bu kişilerin e-Devlet'lerinde yer alan emeklilik primleri de 'K' ifadesiyle işaretlendi.

Riskle Karşı Karşıya Kalmayın

Hizmet Dökümü sayfasında 'K' harfi ile işaretli prim gören emekliler ya da emekli adayları, incelemenin sonuçlanmasının ardından bu primleri tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Denetimlerin sonucunda söz konusu kişinin fiilen bir çalışmada bulunmadığının tespit edilmesi halinde ilgili primler, geri dönüşü olmayacak şekilde silinecek. Bu primlerin silinmesi sonucunda, geriye kalan prim gün sayısı ile emeklilik hakkı elde edemeyen kişilerin mevcut emeklilikleri ise iptal edilecek.

Ayrıca SGK, söz konusu kapsama dahil olan emeklilerin, aylık bağlanma tarihinden itibaren aldıkları tüm maaşın yasal faiziyle birlikte geri ödenmesini zorunlu tutacak.