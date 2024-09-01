Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 70 sözleşmeli personel alımı için harekete geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 70 sözleşmeli bilişim personeli alınacağı bildirildi.

Başvurular, 2-16 Eylül tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılabilecek. İlgilenen adaylar, alıma ilişkin detaylı bilgilere SGK’nin resmi internet sitesinde yer alan duyurular bölümünden ulaşabilirler.

Bu fırsatla ilgilenen bilişim uzmanları için başvuru sürecinin yakın takibe alınması önem arz ediyor.