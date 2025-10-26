Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecinin önemli adımlarından biri olan e-Devlet Kapısı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işlemlerinde büyük kolaylık sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın dijitalleşme vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen uygulamalarla, vatandaşlar ve işverenler artık pek çok işlemi kısa sürede tamamlayabiliyor.

SGK Hizmetleri Tek Platformda

www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden şifre, e-imza veya mobil imza ile sisteme giriş yapan kullanıcılar, kendilerine ait SGK bilgilerine güvenle erişebiliyor. Eylül 2025 itibarıyla platform üzerinden sunulan SGK hizmeti sayısı 180’e ulaşırken, bu işlemlerden 167’si mobil cihazlarla da yapılabiliyor.

SGK tescil ve hizmet dökümü, “Ne Zaman Emekli Olabilirim?” sorgulaması, 4A emekli aylık bilgisi, 4A/4B iş göremezlik ödemesi görüntüleme ve son 6 aya ait hizmet dökümü en sık kullanılan hizmetler arasında yer alıyor. Bu işlemler sayesinde milyonlarca kişi hem zamandan hem de masraftan tasarruf ediyor.

Yeni Uygulamalar Erişime Açıldı

Son dönemde e-Devlet’ten sunulan yeni hizmetlerle birlikte vatandaşların farklı ihtiyaçlarına dijital çözümler sağlanıyor. Bunlar arasında:

Yurt dışına aylık transferi,

Kamu görevlilerinin borçlanma ve isteğe bağlı sigortalılık başvuruları,

Yurt dışı hizmet ve ikamet belgelerinin düzenlenmesi,

Ölen sigortalıların mirasçılarının taleplerinin çevrim içi alınması,

SGK e-Tebligat sistemiyle elektronik tebligat,

İşveren şifre alımı ve e-Bildirge kullanıcı değişikliği,

4B prim ödeme ve borç sorgulama,

Tarımsal kesinti tutarlarının görüntülenmesi,

5510 sayılı Kanun kapsamındaki borcu yoktur belgesinin çevrim içi alınması gibi birçok işlem yer alıyor.

Dijital Hizmetlerle İşlem Yükü Azalıyor

E-Devlet üzerinden yürütülen SGK hizmetleri sayesinde milyonlarca vatandaş, kamu kurumlarına gitmeden işlemlerini tamamlayabiliyor. Böylece hem vatandaşların iş süreçleri hızlanıyor hem de kurumların iş yükü azalıyor.

Dijital Erişim Genişletilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, önümüzdeki dönemde SGK hizmetlerinin e-Devlet entegrasyonunu daha da güçlendirmeyi ve vatandaş odaklı yeni uygulamaları hayata geçirmeyi hedefliyor.