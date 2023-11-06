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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilik hakkına sahip olan meslekleri güncelledi ve yeni fırsatlar sunuyor. İşte erken emeklilik fırsatı yakalayan yeni meslekler…

Erken emeklilik hakkına sahip mesleklere yenileri eklendi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilik listesini güncelledi. Listede 5 meslek yer aldı.

Maden İşçileri: Maden sektöründe çalışanlar, erken emeklilik hakkına sahip olmanın yanı sıra yüksek emekli maaşı alma ayrıcalığına da sahiptirler.

Öğretmenler: Uzun hizmet süreleri sebebiyle öğretmenler de erken emeklilik hakkına sahiptirler.

Havacılık Çalışanları: Havacılık sektöründe çalışanlar da uzun hizmet süreleri sayesinde erken emeklilik fırsatını yakalayabilirler.

Sağlık Sektörü Çalışanları: Sağlık sektöründe çalışanlar, daha yüksek emekli maaşı alma şansına ek olarak daha erken emekli olabilme imkanına sahiptirler.

Kamu Sektörü Çalışanları: Kamu sektöründe çalışanlar, uzun hizmet süreleri nedeniyle erken emeklilik hakkına sahiptirler.

SGK tarafından güncellenen erken emeklilik listesi, birçok meslek için yeni olanaklar sunuyor. Bu meslekler, emeklilik planlarınızı şekillendirmeniz için önemli bir seçenek olabilir.