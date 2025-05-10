En az yüzde 60 iş gücü kaybı yaşayan çalışanlar, malulen emekli olma hakkı kazanıyor. Yaş şartı aranmaz, sadece 1800 prim günü yeterlidir. Sağlık sorunları nedeniyle iş gücü kaybı yaşayanlar için bu fırsat önemli bir avantaj sunuyor.

2160 GÜNLE DOĞUM BORÇLANMASI (KADINLAR İÇİN)

Kadın sigortalılara doğum borçlanması hakkı tanınıyor. Her çocuk için 720 gün borçlanılabilir, toplamda 3 çocuk için 2160 gün kazanılabilir. Bu, emekliliği erkene çekmek isteyen kadınlar için büyük bir fırsat oluşturuyor.

3600 GÜNLE KISMİ EMEKLİLİK

9 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi yapanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemesi şartıyla, kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş şartını tamamladıklarında kısmi emekli olabilirler.

YIPRANMA PAYI İLE ERKEN EMEKLİLİK

Bazı meslek gruplarında çalışanlar, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştıkları için yıpranma payı hakkı kazanabilir. Bu da, prim günü ve yaş indirimi avantajı sağlar.

SGK, özellikle 1990, 2000 ve 2010 yıllarında sigorta girişi yapmış çalışanlar için emeklilik konusunda önemli fırsatlar sunuyor. Her bir düzenleme, sigortalıların emeklilik yaşını öne çekmek veya daha erken emekli olmalarını sağlamak için büyük avantajlar sunuyor.