Emekli Sandığı’na tabi olan emeklilere ilişkin temmuz ayı zam farkı ödemelerine yönelik beklenen duyuru yapıldı. SGK, resmi sosyal medya hesabı X platformundan konuya ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, milyonlarca emekliye maaş zammı farkının 25 Temmuz’da ödeneceğini açıkladı.

SGK tarafından yapılan açıklamada, 4/1-(c) Emekli Sandığı statüsünde maaş alan 2 milyon 506 bin 829 kişiye toplamda 12 milyar liralık maaş zammı kapsamındaki farkı ödemesinin hesaplara aktarılacağı belirtildi.

PTT Şubelerinden De Alınabilecek

Söz konusu açıklamada, “Ödemelerinizi aylık almakta olduğunuz banka ya da PTT şubelerinden alabilirsiniz” ifadeleri yer aldı.

Bu kapsamda Emekli Sandığı’ndan maaş alan milyonlarca emekli, temmuz ayı farklarını 25 Temmuz tarihinden itibaren hesaplarında görecek.

Ödemeler ise emeklilerin maaşlarını aldığı banka hesaplarına yatırılacak veya isteyen emekliler, en yakın PTT şubesinden de fark ödemesini alabilecek.

Fark Ödemesi Nefes Aldıracak

Emeklilere yatırılacak fark ödemesi, mevcut pahalılık ve hayat şartlarına bakarak yüksek enflasyon sebebiyle ekonomik olarak bir nebze de olsa rahat nefes aldıracak. Bu sayede milyonlarca emeklinin ay sonunda geçmiş dönemlerde olduğu gibi sorun yaşamaması bekleniyor.