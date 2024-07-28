Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarındaki hileli işlemleri tespit etmek için yapay zeka teknolojisini devreye soktu. Yozgatlı emeklileri de ilgilendiren bu yeni sistemle birlikte, hem zaman kaybı yaşanmadan hem de daha az hatayla hileli işlemler tespit edilebilecek.

SGK, denetim süreçlerini daha etkin hale getirmek ve iş yükünü azaltmak amacıyla yapay zeka kullanımına geçiş yaptı. Bu sistem, gerçek dışı bilgilerle emekli maaşı alınmasını önlemek için tasarlandı ve dolandırıcılık faaliyetlerini hızlı ve doğru bir şekilde tespit edebiliyor. Bu sayede SGK, denetim kabiliyetini artırarak dolandırıcılığı minimuma indirmeyi hedefliyor.

Yapay zeka teknolojisi, şüpheli emeklilik maaşı işlemlerini tespit ederek otomatik olarak uyarı verecek. Şüpheli dosyalar, yapay zeka tarafından belirlendikten sonra müfettişlerin yoğun denetimine tabi tutulacak. Eğer herhangi bir usulsüzlük ya da hileli işlem tespit edilirse, ilgili kişinin emekli maaşı derhal kesilecek. Bu süreç, SGK'nın kaynaklarını daha etkin kullanmasına ve hileli işlemlere karşı daha hızlı müdahale edebilmesine olanak tanıyacak.

2008'deki yasa değişikliğinin ardından, emekli maaşı dolandırıcılığına yönelik sahte boşanmalar artış gösterdi. Yapılan araştırmalar, yaklaşık 4,387 kişinin emekli maaşı alabilmek için eşleriyle sahte olarak boşandığını ortaya koydu. Bu kişiler, boşandıktan sonra haksız yere emekli maaşı almak için eski eşleriyle tekrar bir araya geliyorlar. Bu durum, devlet kaynaklarının kötüye kullanılmasına neden olurken, emekli maaşı sisteminin adil ve sürdürülebilir olmasını tehdit ediyor. Sahte boşanmaların tespit edilmesi, sistemin daha etkin korunması ve adaletin sağlanması açısından büyük önem taşıyor.