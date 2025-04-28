Erdursun, mahkemelerin, SGK'nın yurtdışı borçlanmalarıyla ilgili bazı uygulamalarını iptal ettiğini belirterek, milyonlarca kişiye yeniden emeklilik yolunun açıldığını duyurdu.

Yaptığı açıklamada Erdursun, son dönemde SGK'nın yurtdışı borçlanması yapan vatandaşları zorunlu olarak Bağ-Kur kapsamında emekli etme girişimlerinin yargıdan döndüğünü vurguladı. SGK’nın uyguladığı son 2520 gün kuralına dikkat çeken Erdursun, “Bağ-Kur günü fazla olsa bile, eğer SSK (4/A) günleriyle emekli olabiliyorsanız, SSK statüsünden emekli olma hakkınız vardır” dedi.

SGK RED KARARLARINA KARŞI YASAL YOL AÇIK

Erdursun, son 2520 gün kuralına göre emeklilik statüsü belirlenirken yapılan hatalara karşı dava açılması gerektiğinin altını çizdi. Bir örneği paylaşan Erdursun, Bağ-Kur günü fazla olan bir kişinin SSK prim günleriyle emekli olmak için SGK’ya başvurduğunu ancak red cevabı aldığını, dava sonucunda ise mahkemenin kişinin SSK statüsünden emekli olması gerektiğine karar verdiğini aktardı.

"SSK günlerinizle emekli olabiliyorsanız, SGK'nın red kararlarına karşı mutlaka dava açın" diyen Erdursun, yurtdışında yaşayan vatandaşlara da önemli uyarılarda bulundu.

YURTDIŞI BAŞLANGICI TÜRKİYE İÇİN GEÇERLİ SAYILDI

Özgür Erdursun, yurtdışı borçlanmalarıyla ilgili 2019 yılında yapılan düzenlemeyle, borçlanılan sürelerin doğrudan Bağ-Kur kapsamında sayılmaya başlandığını hatırlattı. Ancak son yargı kararları, yurtdışı işe başlama tarihlerinin Türkiye'deki sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesi gerektiği yönünde oldu.

Örneğin; 8 Eylül 1999 öncesinde yurtdışında çalışmaya başlayan bir kadın sigortalının, 2021 yılında Türkiye’den Bağ-Kur kapsamında emeklilik için başvurduğunu anlatan Erdursun, SGK’nın 58 yaş şartı dayattığını ancak açılan dava sonucunda mahkemenin, yurtdışındaki işe başlama tarihini esas alarak erken emeklilik hakkını tanıdığını belirtti.

“HAKLARINIZI ARAYIN” ÇAĞRISI

Erdursun, SSK ve Bağ-Kur hizmetleri birleştirilmeden doğrudan SSK prim günleriyle emekli olunabileceğini vurguladı. Vatandaşlara seslenen Erdursun, "SGK'nın olumsuz kararlarına karşı yasal haklarınızı kullanın. Özellikle yurtdışı borçlanmalarında sigorta başlangıç tarihlerinin Türkiye'de geçerli olması için mutlaka dava yolunu değerlendirin" ifadelerini kullandı.