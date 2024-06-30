Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan son açıklamalara göre, emekliler için yeni ödeme paketleri onaylandı. Bu kapsamda, emekli vatandaşlar 10 bin TL, 15 bin TL ve 25 bin TL tutarlarında ödemeler alabilecekler.

Ödemelerden yararlanmak isteyen emeklilerin belirlenen şartları sağlaması gerekiyor. Başvuru sürecinde, ilgili formun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması, gerekli belgelerin zamanında teslim edilmesi büyük önem taşıyor.

Ayrıca, Garanti Bankası emekli müşterilere özel kredi kampanyaları başlattı. Bu kampanyalar sayesinde emekli vatandaşlar, esnek geri ödeme planları ile maddi ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekler. Detaylı bilgi ve başvuru şartları için Garanti Bankası'nın resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.