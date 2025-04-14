SGK’nın sunduğu emeklilik türlerinden biri olan meslek hastalığına bağlı emeklilikte, yalnızca hastalığın iş ile doğrudan ilişkili olması ve SGK Sağlık Kurulu tarafından meslek hastalığı olarak tespit edilmesi yeterli sayılıyor. Bu kapsamda herhangi bir yaş ya da sigortalılık süresi aranmıyor.

MESLEK HASTALIĞINA BAĞLI EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Bir hastalığın meslek hastalığı olarak kabul edilebilmesi için üç temel kriterin bir arada bulunması gerekiyor:

Kişinin sigortalı olarak çalışıyor olması,

Hastalığın yapılan işten kaynaklanması,

SGK Sağlık Kurulu tarafından hastalığın meslek hastalığı olarak onaylanması.

SGK, özellikle uzun süreli ve tekrarlayıcı iş yükleri nedeniyle gelişen sağlık sorunlarını bu kategoriye dahil ediyor. Uygulama yalnızca çalışana erken emeklilik hakkı kazandırmakla kalmıyor; aynı zamanda meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden çalışanların yakınlarına da tazminat davası açma imkânı sunuyor.

MESLEK HASTALIKLARI HANGİ GRUPLARA AYRILIYOR?

İsa Karakaş’ın aktardığı bilgilere göre SGK, meslek hastalıklarını beş ana başlık altında sınıflandırıyor:

A Grubu: Kimyasal madde kaynaklı hastalıklar

B Grubu: Mesleki cilt hastalıkları

C Grubu: Solunum sistemi ve pnömokonyoz hastalıkları

D Grubu: İşe bağlı bulaşıcı hastalıklar

E Grubu: Fiziksel etkenlere bağlı gelişen hastalıklar

Bu hastalıkların tespiti yalnızca tıbbi testlerle değil, aynı zamanda işyeri koşullarının detaylı incelenmesiyle de destekleniyor. Bazı durumlarda, kişi işten ayrıldıktan sonra hastalığın ortaya çıkması durumunda bile, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’nun kararıyla söz konusu hastalık meslek hastalığı olarak kabul edilebiliyor.

ÇALIŞANLAR İÇİN YENİ UMUT KAPISI

Bu uygulama, özellikle yaptığı iş nedeniyle sağlığı bozulan çalışanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Sadece hastalığın meslekten kaynaklandığının kanıtlanması, kişinin erken emekliliğe hak kazanması için yeterli. SGK’nın bu yaklaşımı, hem iş sağlığı bilincinin artmasına katkı sağlıyor hem de çalışanların geleceğine dair umut veriyor.