Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan yeni liste, belirli sağlık sorunlarına yakalanan kişilere erken emeklilik imkanı tanıdı. Sigortalı olarak çalışan bireyler, çeşitli sebeplerle malul duruma gelmeleri halinde özel düzenlemelerle daha erken bir emeklilik sürecinden faydalanabiliyorlar.
Sağlık sorunlarına bağlı olarak erken emeklilik şansına sahip olan kişiler genellikle ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmış ve normal çalışma kapasitelerini sürdürememiş bireylerden oluşuyor.
SGK'NIN AÇIKLADIĞI LİSTEDE YER ALAN BAŞLICA HASTALIKLAR ŞUNLAR:
Kanser
Epilepsi
Parkinson hastalığı
Beyin tümörleri
Behçet hastalığı
Organ nakli (kemik iliği hariç)
AIDS
Tüberküloz
Siroz
Zeka geriliği
Şizofreni
Bipolar bozukluk
Multipl skleroz (MS)
Serebral palsi
Felç
Uzuv kayıpları
Demans
Görme kaybı
Bu hastalıklara yakalanan bireyler, belirli şartları sağladıkları takdirde malulen emeklilik hakkı kazanabiliyor.
MALULEN EMEKLİLİK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR:
Çalışanın en az 10 yıl süreyle sigortalı olarak çalışmış olması
1800 günlük prim ödemesi yapılmış olması
Malullük durumunun sigortalı işe giriş tarihinden sonra meydana gelmesi
Maluliyet durumunun malulluk raporu ile belgelenmesi
Emeklilik başvurusu için en az %60 oranında bir güç kaybının bulunmasıKaynak: Haber Merkezi