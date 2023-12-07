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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan yeni liste, belirli sağlık sorunlarına yakalanan kişilere erken emeklilik imkanı tanıdı. Sigortalı olarak çalışan bireyler, çeşitli sebeplerle malul duruma gelmeleri halinde özel düzenlemelerle daha erken bir emeklilik sürecinden faydalanabiliyorlar.

Sağlık sorunlarına bağlı olarak erken emeklilik şansına sahip olan kişiler genellikle ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmış ve normal çalışma kapasitelerini sürdürememiş bireylerden oluşuyor.

SGK'NIN AÇIKLADIĞI LİSTEDE YER ALAN BAŞLICA HASTALIKLAR ŞUNLAR:

Kanser

Epilepsi

Parkinson hastalığı

Beyin tümörleri

Behçet hastalığı

Organ nakli (kemik iliği hariç)

AIDS

Tüberküloz

Siroz

Zeka geriliği

Şizofreni

Bipolar bozukluk

Multipl skleroz (MS)

Serebral palsi

Felç

Uzuv kayıpları

Demans

Görme kaybı

Bu hastalıklara yakalanan bireyler, belirli şartları sağladıkları takdirde malulen emeklilik hakkı kazanabiliyor.

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR:

Çalışanın en az 10 yıl süreyle sigortalı olarak çalışmış olması

1800 günlük prim ödemesi yapılmış olması

Malullük durumunun sigortalı işe giriş tarihinden sonra meydana gelmesi

Maluliyet durumunun malulluk raporu ile belgelenmesi

Emeklilik başvurusu için en az %60 oranında bir güç kaybının bulunması