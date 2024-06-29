Yozgat İl Jandarma Komutanlığı “Reflektör Tak Görünür Ol” projesi kapsamında traktör sürücülerini uyardı.

Tarım arazilerinin geniş olduğu ve traktör kullanımının yaygın olduğu Yozgat’ta İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında güvenliği sağlayabilmek için yapılan çalışmalarla trafik güvenliği ve üreticilerin cezai işlem ile karşı karşıya kalmaması için Trafik Jandarması tarafından çalışmalar yürütüyor

Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan ‘2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi’ ve ‘2021- 2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı’ çerçevesinde, trafik kazaları ve bu kazalara bağlı ölüm ve yaralanma olaylarının azaltılabilmesi maksadıyla ‘Reflektör tak görünür ol’ kampanyası Yozgat'ta da sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Ekiplerimizce, hasat mevsiminin başlaması dolayısıyla çiftçilerimize reflektör ve sarı ikaz ışığı yenileme çalışması yaparak görünürlüğü artırıp trafik kazalarının önlenmesi ve diğer trafik kuralları konusunda uyarılarda bulunuldu” ifadelerine yer verildi.