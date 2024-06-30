Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

Bu çerçevede jandarma ekipleri, vatandaşa traktör kazalarında devrilmeleri ve devrilmelerin neden olduğu sonuçlardan korumayı amaçlayan ROPS (Rollover Protection System) sistemi ve “Reflektör Tak Görünür Ol” projesi anlatıldı.

Ayrıca sürücülere traktörlerin gece gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör ve sarı flaşör lamba dağıtılarak traktör kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı, el broşürü dağıtıldı.

ROPS demiri ve reflektörlerin traktör kazalarında devrilmeleri önlemek için önemli bir rol oynadığı vurgulandı. Traktör sürücülerinin bu sistemleri düzenli olarak kontrol etmeleri ve bakımlarını yapmaları gerektiği belirtildi. Ayrıca, traktör kullanırken mutlaka emniyet kemeri takılması ve hız kurallarına uymaları gerektiği hatırlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetlerinin traktör sürücülerinin bilinçlenmesine ve kazaların önlenmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Sürücülere traktör kullanımı sırasında dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında detaylı bilgiler verildi. Ayrıca, ROPS sistemi ve reflektörlerin kullanımının traktör kullanımında önemli bir etkiye sahip olduğu vurgulandı.

Jandarma ekipleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve traktör kazalarını en aza indirmek amacıyla bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti. Sürücülerin bu tür bilgilendirme etkinliklerine aktif olarak katılması ve edindikleri bilgileri uygulamaları, traktör kazalarının önlenmesinde büyük bir öneme sahip olacaktır. Ayrıca, ROPS sistemi ve reflektör kullanımının traktör sürücülerinin güvenliği açısından son derece önemli olduğu vurgulandı.

Son olarak, traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği ve daha fazla vatandaşın bu konuda bilinçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Jandarma ekipleri, traktör sürücülerini kazalardan korumak ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini duyurdu.