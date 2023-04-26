Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yeni açılan yollar başta olmak üzere ilçe genelinde asfalt seferberliği başlattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt sezonumuzu açtık. Yeni açılan tüm cadde ve sokaklarımızda, yoğun bir şekilde asfaltlama çalışmamızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Bozuk ve yeni açılacak yolları daha modern hale getirmeyi planladıklarını belirten Başkan Açıkel, “Asfalt sezonunun gelmesiyle birlikte ilçemizde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Belediye ekiplerimiz ana arterler, ara sokaklarda ve yeni imara açılan yollarda sıcak asfalt ve yol yapım çalışmalarına başladı. Daha yaşanılabilir bir Sarıkaya için belediye ekiplerinin sahada 7/24 çalışmalarını sürdürüyor” dedi. Ahmet Ayverdi