İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüphelilerden Ekşioğlu, Kayıkçı, Şendil, Yüksel ve Gökçe gözaltına alındı.

Sezgin Baran Korkmaz Kimdir?

Sezgin Baran Korkmaz 7 Kasım 1977; Digor, Kars doğumludur. Türk iş insanı ve girişimci Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding ve SBK Vakfının kurucu başkanıdır. Gökçen Korkmaz ile evli olup, 2009 doğumlu bir oğlu vardır.

Girişimciliğe madeni yağ fabrikası satın alarak başladığı bilinen Korkmaz’ın, SBK Holding sitesinde, holdingin logosundaki başakta Kars'ın ünlü buğdayı Kavılca'dan esinlenildiği söyleniyor.

Mega Varlık Yönetim A.Ş., Komak Isı Yalıtım sistemleri, SBK Holding Biofarma İlaç sanayi, Unico Sigorta, Münir Şahin İlaç Sanayi, Ecem İlaç Pazarlama, İstanbul Doğu Batı Derneği, Bugaraj Elektronik Ticaret, Hexagon Mühendislik, Auto Alsat Bilişim Otomotiv, Vaniköy Sigorta, Komak Madeni Yağ Akaryakıt, Boğaziçi Cam Sanayi, Bukombin Bilişim, Ürosan Kimya, Noil Yatırım, Blane Teknoloji, Umut İlaç, İsaanne Sarl şirketlerine sahiptir.