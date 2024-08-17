Sezer İnanoğlu, Türk film yapımcısı, oyuncudur.

SEZER İNANOĞLU KİMDİR?

Sezer İnanoğlu, 1967’de İstanbulda doğdu. Türk film dünyasının tanınmış isimlerinden Sezer İnanoğlu, çocuk yaşlarda Sezercik olarak tanındığı dönemde birçok filmde rol almıştır.

Sinema kariyerinin ardından, ünlü yapımcı ve oyuncu, babası Berker İnanoğlu'ndan (1942-1991) devraldığı film şirketiyle iş hayatına yön vermiştir.

Ancak, İnanoğlu'nun yaşamı, 24 Ocak 2007 tarihinde Yedikule'de polislerle yaşadığı silahlı çatışmanın ardından önemli bir dönüşüm geçirmiştir. Çatışmanın ardından Şile'de rutin trafik kontrolü yapan jandarma ekipleri tarafından yakalanan İnanoğlu, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlarından Bayrampaşa Cezaevi'nde 6 ay süreyle hapis yatmıştır. Bu sürecin ardından serbest kalan İnanoğlu'nun yargılanması, tutuksuz olarak devam etmiştir.

2 Aralık 2015'te Yargıtay tarafından onanan "vahim silahları satın almak ve taşımak" suçlarından 5 yıl 10 ay hapis cezası almış ve tekrar cezaevine gönderilmiştir.

Sezer İnanoğlu'nun özel hayatı da dikkat çekici gelişmeler içermektedir. 19 Şubat 2007 tarihinde cezaevindeyken Mehtap Meral Baykasoğlu ile evlenen İnanoğlu'nun, doğuştan görmeyen Arzum Ayşe adında bir kız çocuğu olmuştur. Ancak çift, 27 Eylül 2013 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmıştır.

Sezer İnanoğlu'nun 1996 yılında evlendiği ilk eşi olan sunucu Nil Pınar İnanoğlu, Beykoz'daki yalılarında 23 Mart 1997'de silahla kendini vurarak intihar etmiştir.