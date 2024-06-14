Şeytanın gözünü kör eden peygamber kimdir? sorusu en çok aranan arasında yer aldı. Peki şeytanın gözünü kör eden peygamber kimdir? Detaylar haberimizde…

Vatandaşlar tarafından şeytanın gözünü kör eden peygamber kimdir? sorusu gündeme oturdu. Biz de sizler için araştırdık. İşte detaylar…

Araştırdığımız kaynaklara göre Hz. İbrahim, şeytanı kör etti.

Hz. İbrahim’in “büyük şeytan”a üç kez taş attığı söylenerek onun gözünü kör ettiği bilgisi belirli kaynaklarda geçer. Kör şeytan deyiminin de bu olaydan sonra ortaya çıktığı ve bugün de kullanılmakta olduğu bilinir.