Seynan Levent, Türk televizyonculuğunun saygın isimlerinden biri olarak tanınmaktadır. Medya dünyasında ve akademik alanda birçok başarıya imza atan Levent, televizyon programcılığı, sunuculuk, muhabirlik ve akademisyenlik gibi çeşitli rollerde yer almıştır.

SEYNAN LEVENT KİMDİR?

8 Ağustos 1953 tarihinde Denizli'de doğan Seynan Levent, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Sezgin ve matematik öğretmeni Saadet Hanım'ın kızıdır. İlkokul eğitimini Denizli'de tamamladıktan sonra TED Ankara Koleji'nde orta öğrenimini bitiren Levent, yüksek öğrenimini Paris'teki Ecole Superieur de Journalism et Mass Media & Hautes Etudes'te tamamlamıştır. Mezuniyet tezini "Paris'te Bir Türk: Nedim Gürsel" üzerine yazmıştır.

Levent, TRT'de "Akşama Doğru" adlı programın yapımcılığı ve sunuculuğunu üstlenmiş, haber dairesi yönetmenliği ve muhabirlik yapmıştır. Ayrıca, birçok belgesel projede yer almış ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Gazi Üniversitesi'nde televizyon yapımcılığı dersleri vermiştir. Günümüzde Başkent Üniversitesi'nde Radyo Televizyona Giriş ve Radyo TV Gazeteciliği derslerini konuk öğretmen olarak vermektedir.

Levent, çevirdiği kitaplarla da tanınmaktadır. "Kıpırdama... Öperim.", "Bir Zamanlar Seviyordun", "Akıllı Erkekler Akıllı Kadınlarla Evlenir", "Kelebekler Zamanında" ve "Erkekler Balığa Benzer" gibi eserler, onun edebi katkıları arasında yer almaktadır.

ÖDÜLLER VE ÖZEL HAYAT

Levent, kariyeri boyunca birçok ödüle layık görülmüştür. TRT Genel Müdürlüğü Körfez Savaşı Yayını Başarı Ödülü, Hürriyet Gazetesi Televizyon Yıldızları Altın Kelebek Ödülü, Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödülü ve Adana Altın Koza Film Festivali Ödülü bunlar arasında yer almaktadır. Tamer Levent ile evli olan Seynan Levent'in Efe ve Hazel adında iki çocuğu bulunmaktadır.

2024 yılı itibarıyla Seynan Levent, 71 yaşındadır. Seynan Levent, Denizli doğumludur.