Uluslararası Sürmeli Festivali için Yozgat’a gelen Ankara Kulübü Derneği Seymen ekibi, Vali Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret etti.

Bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Uluslararası Sürmeli Festivalinde Ankara Kulübü Derneği Seymen ekibi sahne aldı.

Festival için Yozgat’ta gelen ekip, Vali Özkan’ı ziyaret etti. Özkan, ekibi makamında ağırlayarak ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret ile ilgili Valilikten yapılan açıklamada, “Bu sene 23’üncüsü düzenlenen Uluslararası Sürmeli Festivali için ilimizde bulunan Ankara Kulübü Derneği Seymen ekibi, Valimiz Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret etti. Valimiz Özkan, Seymen ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti” denildi.