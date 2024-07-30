Acun ile evliliğiyle adını duyuran sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Bakanlık takibine girdi. Yüz binlerce lira cezaya şaştı kaldı…

Yaptığı paylaşımlarla milyonlarca kişinin dikkatini çeken ünlü isim Şeyma Subaşı, bu kez Ticaret Bakanlığı’nın takibine takıldı. 550 bin TL ceza verilen Subaşı’nın tepkisi merak konusu oldu.

Şeyma Subaşı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla milyonların dikkatini çekerken, bu kez Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı. Instagram hesabı üzerinden yaptığı gizli reklamlar nedeniyle ünlü isme 550 bin TL ceza kesildi. Subaşı'nın bu cezaya tepkisi ise merak konusu oldu.

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Instagram'da tekstil ve mücevher gibi çeşitli sektörlerden markaların ürünlerini tanıtırken, bu gönderilerin reklam olduğunu belirtmediği için cezalandırıldı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Subaşı'nın bu ihlali, hem tüketiciyi yanılttığı hem de reklam gelirleri üzerinden vergi ödemediği gerekçesiyle kanuni ihlaller arasında değerlendirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Subaşı'nın farklı tarihlerde beş farklı markanın reklamını yaptığı ancak bu reklamlarda "reklam" veya "sponsorlu içerik" gibi ifadeleri kullanmadığı tespit edildi. Bu durum, reklamların gizli yapıldığını ortaya koydu.

Subaşı'nın bu eylemleri, tüketicilerin yanıltılması ve elde edilen gelir üzerinden vergi ödenmemesi nedenleriyle yasalara aykırı bulundu.

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri korumak ve benzer durumların önüne geçmek amacıyla bu tür gizli reklamlara yönelik cezai yaptırımları sürdürme kararlılığında.