İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, son zamanlarda gerçekleştirdiği açıklamalarla dikkat çekti. İzsiz, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı duyuruda İYİ Parti’den istifa ettiğini kamuoyuna bildirdi. Bu karar, partinin temel ilkelerinden uzaklaştığını düşündüğü için aldığını vurguladı.

SEYİTHAN İZSİZ KİMDİR?

Van doğumlu olan Seyithan İzsiz, siyasi kariyerine İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra adım attı. İş hayatına Pizza Hut ve Dominos gibi uluslararası markalarda müdürlük yaparak başladı. Daha sonra kendi iş hayatını kurdu ve iş dünyasında aktif rol aldı. Aynı zamanda çeşitli dernekler ve sivil toplum kuruluşlarında da görev aldı.

2014 yılında AK Parti’den Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi olarak siyasi yaşamına başlayan İzsiz, 2023 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti’den İstanbul milletvekili seçildi.

NEDEN İSTİFA ETTİ?

İzsiz’in istifasıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, genel seçim süreci ve sonrasındaki parti kongreleri ile yerel seçim sürecinin, parti içi yapılanmanın parti ilkelerinden uzaklaşmasına neden olduğunu ifade etti. İzsiz, "Siyasetçi, nesillerin hayatını olumlu yönde etkileyip değiştirecek bir rehber olmalıdır" diyerek, partisinin yeni yönetim anlayışıyla kendi ilkelerinin artık örtüşmediğini belirtti.

İzsiz’in istifasıyla birlikte İYİ Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki sandalye sayısı 35’e düşmüştür.