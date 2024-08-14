İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz'in kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve hangi partiye geçtiği merak ediliyor. Detaylar haberimizide:

SEYİTHAN İZSİZ KİMDİR?

1976 yılında Van'ın Çatak ilçesinde doğan Seyithan İzsiz, İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisansını ise İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

Seyithan İzsiz, iş dünyasında ve siyasette aktif bir figür olarak tanınmaktadır. 28. dönem İyi Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekilliği görevini üstlenen İzsiz, Haziran ayında partisinden istifa etmiştir. İzsiz'in hangi partiye geçtiği ise şu sıralarda geniş bir ilgiyle takip edilmektedir.

İzsiz, küçük yaşlarda ailesinin ekonomik zorlukları nedeniyle iş hayatına atılmıştır. PİZZA HUT ve DOMİNOS PİZZA gibi uluslararası şirketlerde restoran müdürü ve bölge müdürü olarak görev yapmıştır. İş hayatında büyük bir başarı yakalayarak, dünya genelinde 150'den fazla satış ofisi bulunan ve Türkiye'nin önde gelen markalarından biri olan DELTA HOLDİNG'in kurucusu olmuştur. DELTA HOLDİNG, 2007 yılında T.B.M.M. Dergisi tarafından yılın kurumu, 2015 yılında DELTA DELUXE projeleri ile yılın projesi, ve 2021 yılında DELTA DUBAİ TOWER'S WATERPARK projesi ile yılın en iyi karma konut projesi ödüllerini kazanmıştır.

Siyasi ve sivil toplum kuruluşlarındaki aktif rolüyle de tanınan İzsiz, Van Federasyonu Başkanlığı, Beylikdüzü Gönüllüleri Vakfı Kurucu Başkanlığı ve İstanbul Doğu-Güneydoğu Üst Çatı Platformu Kurucu Üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur. Ayrıca, 2014 yılında Beylikdüzü ve İ.B.B. Meclis Üyeliği, 2018 yılında Milletvekili Aday Adaylığı ve 2019 yılında Esenyurt Belediye Başkan Aday Adaylığı gibi önemli siyasi pozisyonlarda yer almıştır. 2 dönem İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve Komite Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçilmiştir.