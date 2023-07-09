Düzenlenen anma programına Yozgat Valisi Ziya Polat, Eski Bakan Osman Güneş, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Yozgat İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün, İl Müftüsü Ali Gülden, Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet (AŞK) Vakfı Başkanı Şakir Ergin, il ve ilçe protokolü sivil toplum kuruluşu temsilcileri, eski bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Anma programında okunan İlahiler ve Mevlid'i Şerifin akabinde İl Müftüsü Ali Gülden öğle namazını kıldırdı. Namazın ardından Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet (AŞK) Vakfı Başkanı Şakir Ergin "Müslüman nasıl olmalı" konulu bir konuşma yaptı.

Akabinde İl Müftüsü Ali Gülden yaptığı açıklamada Şeyhzâde Hacı Ahmet Şevki Ergin Hoca Efendi’yi rahmetle andıklarını belirterek; “Şehrimizin manevi değerlerinden bir büyüğümüzü bugün burada hayırla yadetmemizeimkan sağlayan AŞK vakfına teşekkür ediyoruz” dedi.

ŞEYHZADE AHMET EFENDİ KİMDİR?

Şeyhzade lakabıyla tanınmış olmasına rağmen, kendisi Büyük Şeyh Hacı Ahmed Efendi’nin torunu ve beşinci oğlu Abdullah Arif Efendi’nin büyük oğludur. Küçük yaşta babasını kaybetmiş; çocukluğu, amcaları ve dayılarının himayesinde geçti. İki çocukla dul kalan anneleri Hafize Hanım daha sonraları kayınpederi olacak olan amcazadesi Müderris İ. Ethem Efendi ile evlenerek, onun himayesine girmişti.

ŞeyhzadeAhmed Efendi, küçük yaşta Cevheri Ali Efendi Medresesi’ndeki mahalle mektebinde tahsil hayatına başladı. Büyük Ali Efendi ve Derviş Efendi Hocalarından feyiz ve ilk derslerini aldı.

Bir ara Sultani’deorta okula başladı. Yozgat’ta Demirli Medrese’de açılan Darü’l-Hilafe Medresesi’nin İptida Hariç üçüncü sınıfına kadar burada okudu. Bu okulun kapatılmasından sonra tahsiline devam etmek üzere İstanbul Daru’l-Hilafesi üçüncü sınıf imtihanlarını verip, bir üst bölüm olan İptida Dahil birinci sınıfına devam etti. Bu sınıfta iken, okuduğu bu okullar lağvedilmiş, aynı yıllarda açılan İstanbul İmam Hatip Okulu son sınıfına kabul edilerek, devam etmeye başladı. Bu sırada tutulduğu bir hastalık dolayısıyla ameliyat olup, uzun süreli istirahat aldığı için, okuldan tasdiknamesini alarak Yozgat’a döndü. İstanbul’da bulunduğu sırada da alim ve fazıl kişilerin peşinde dolaşmış onlardan yararlanma yolları aramıştır. Fatih Müderrislerinden Gümülcineli Mustafa Efendi, bir vesile ile buralarda dolaşmamasını, Yozgat’ a gidip Dedik Hasanlı Şakir Efendi’ye intisap etmesini tavsiye etti. Yozgat’ ta 1925 yılında öğretmenlik için müracaat etti ve Şakir Efendi ye yakın olmak amacıyla da merkez Karga Köyü vekil öğretmenliğe başladı. Böylece hafta sonlarında ve tatil günlerinde sıkça ziyaret ettiği, daha sonra ömrü boyunca da unutamayacağı hocası Şakir Efendi den ilk manevi dersler ve feyizlerini almaya başladı. Bu görüşmeler 1937 yılında Şakir Efendi’nin ölümüne kadar devam etmiştir. Daha sonra Ethem Efendi ve Mehmed Hulusi Efendi’lerle de görüşmesine rağmen, arayışına devam eden ŞeyhzadeAhmed Efendi, birkaç yıl sonra gördüğü bir rüya ve Mehmed Hulusi Efendi’nin de tavsiyesi ile Mustafa Hulusi Efendi ile yine İstanbul’da buluştu. Mustafa Hulusi Efendi kısa zamanda onu yetiştirip olgun hale gelmesine yardımcı olmuştur. ŞeyhzadeAhmed Şevki Ergin, 30 Ağustos 1992 tarihinde geçirdiği bir şeker komasıyla yatmaya mecbur olduğu yataktan bir daha kalkmadı, 2Ocak 2002’de de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Şeyhzade Ahmed Şevki Ergin’in türbesi Yozgat Taş Köprü Mahallesi Hastane Caddesinde, Ahmet Efendi Caminin bitişiğindedir. Alpaslan Demir