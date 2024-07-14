MasterChef Türkiye'de yarışan yarışmacıların hayat hikayeleri izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Levrek yaparak üst tura çıkan Şeyhmus Uluğ, gündeme oturdu. Küçük yaşlarda mutfakla tanışan ve şeflik yolunda annesinin teşvikiyle adım atan Şeyhmus, uzun yıllardır mutfakta çalışıyor ve becerilerini geliştiriyor.

Yarışmada ilk turda patatesli dilimli levrek yemeğiyle jüri üyelerinden övgü alan Şeyhmus Uluğ, kendisini MasterChef platformunda gösterdiği performansla tanıttı. Instagram'da "@seyhmus_ulug" kullanıcı adıyla da aktif olan Şeyhmus, mutfak tutkusunu sosyal medyada da paylaşıyor.

Aynı zamanda tekvando sporuyla da ilgilenen Şeyhmus, sporculuk kariyerinde yaşadığı ayağının kırılmasıyla bir süre ara vermek zorunda kaldığını belirtti. Ancak bu durum onun mutfak serüvenine odaklanmasına olanak tanıdı.

MasterChef Şeyhmus Uluğ'un yaşadığı deneyimler, mutfak tutkusu ve yarışmadaki performansı, izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Öte yandan sosyal medyada hakkında en çok konuşulan MasterChef yarışmacısı Şeyhmus Uluğ oldu. Şeyhmus Uluğ hakkında sıkça araştırmalar yapılırken arama hacmi giderek arttı.