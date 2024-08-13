Şeyha Mozan’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Şeyha Moza kimdir? İşte detaylar…

ŞEYHA MOZA KİMDİR?

Şeyha Moza bint Nasser el-Misned, 8 Ağustos 1959'da Katar'ın el-Hor bölgesinde dünyaya gelmiştir. Katar’ın sosyal ve eğitim alanında önemli bir figür olarak tanınan Şeyha Moza, eski Katar Emiri Hamad bin Halife es-Sani'nin eşidir.

Ulusal ve uluslararası alanda tanınmış bir lider olan Şeyha Moza, eğitim ve sosyal reformlarla dikkat çekmiştir. Katar Vakfı'nın başkanlığı görevini üstlenmiş olan Moza, eğitim ve sosyal kalkınma projelerini destekleyerek önemli katkılarda bulunmuştur. Ayrıca, gençlerin iş gücü piyasasına entegrasyonunu destekleyen ve girişimcilik konusunda yardım sağlayan Silatech girişiminin kurucusudur.

ŞEYHA MOZA'NIN ÇOCUKLARI

Temim bin Hamad es-Sani: 1980 doğumlu Temim bin Hamad, 2013 yılında babası Hamad bin Halife es-Sani'nin yerine Katar'ın Emiri olarak göreve başlamıştır. Eğitim ve sosyal kalkınma programlarına aktif olarak destek vermekte ve Katar'ın uluslararası etkisini artırmak için çeşitli projelerde yer almaktadır.

Casim bin Hamad es-Sani

el-Mayasa bint Hamad es-Sani

Cuan bin Hamad es-Sani

Muhammed bin Hamad es-Sani

Halife bin Hamad es-Sani

Hind bint Hamad es-Sani