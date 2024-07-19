Dubai Prensesi Şeyha Mahra, iş yoğunluğundan dolayı vakit geçiremediği eşinden boşandığını açıkladı. Nisan 2023'te Şeyh Mana bin Muhammed bin Rashid bin Mana El Maktum ile evlenen Şeyha Mahra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşinden ayrıldığını duyurdu. Paylaşımında, "Sevgili kocam, sen başka işlerle meşgulken, ben de boşandığımızı ilan ediyorum. Seni boşuyorum, seni boşuyorum ve seni boşuyorum. Kendine iyi bak. Eski karın" ifadelerini kullandı.

Boşanma duyurusunun ardından çift, Instagram hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı ve fotoğraflarını sildi. Şeyha Mahra ve Şeyh Mana, geçtiğimiz yıl görkemli bir düğünle evlenmiş ve iki ay önce ilk bebeklerini kucaklarına almıştı. Geleneksel İslam hukukuna göre, kocanın eşine üç kez "seni boşuyorum" demesi boşanmak için yeterlidir.

ŞEYHA MAHRA KİMDİR?

Şeyha Mahra, 1994 yılında dünyaya gelmiş olup 30 yaşındadır. Babası Şeyh Muhammed bin Raşid Âl Mektum'un kızı olarak tanınan Mahra, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahiptir. Resmi Instagram hesabında 696 bin takipçisi bulunan Mahra, özel hayatıyla sık sık gündeme gelmektedir.