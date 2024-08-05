Şeyh Hasina Vecid, Bangladeş'te yaşanan protesto ve kaosun ardından istifa ederek ülkesini terk etti. Peki, bu siyasi figür kimdir? İşte Şeyh Hasina'nın yaşamı ve siyasi kariyeri hakkında detaylar:

ERKEN DÖNEM VE SİYASİ BAŞLANGIÇ

Şeyh Hasina, 1960'lı yıllarda Eden Koleji'nde öğrenci aktivisti olarak siyasi hayatına adım attı. Kolejde öğrenci birliği başkan yardımcılığı görevini üstlenen Hasina, Dakka Üniversitesi'nde Avami Ligi'nin öğrenci kollarında aktif olarak yer aldı. 1971'de, Bangladeş'in özgürlük savaşı sırasında ailesiyle birlikte ev hapsine alındı. Ülkenin bağımsızlığının ardından politik kariyeri düşük profilde devam etti.

KİŞİSEL TRAJEDİ VE SÜRGÜN

1975 yılında, Şeyh Hasina ve kız kardeşi Batı Almanya'da seyahat ederken, babası, annesi ve üç kardeşi bir darbe sonucunda hayatını kaybetti. Bu trajik olayın ardından Birleşik Krallık'a iltica eden Hasina, daha sonra Hindistan'a sürgüne gitmek zorunda kaldı.

OTOKRASİYE KARŞI MÜCADELE

Sürgündeyken Avami Ligi'nin başkanlığına seçilen Hasina, ülkesine döndü. Mayıs 1981'deki darbenin ardından, 1983 yılında 15 parti ile bir ittifak kurarak yönetimi devirmeyi planladı. 1984 ve 1985 yıllarında ev hapsinde kalmasına rağmen mücadelesine devam etti.

ANA MUHALEFET LİDERLİĞİ

1986 yılında Erşad döneminde düzenlenen seçimlerde Avami Ligi'nin lideri olarak muhalefet görevini üstlendi. 1991'de yapılan ilk demokratik seçimlerde Begüm Halide Ziya'nın partisi birinci oldu ve Ziya, ülkenin ilk kadın başbakanı olarak göreve başladı. Şeyh Hasina, parti liderlerinin itirazlarına rağmen 1996 yılına kadar Ana Muhalefet Partisi Başkanı olarak görev yaptı ve Şubat 1996 seçimlerini boykot etti.

BAŞBAKANLIK DÖNEMİ

1996 seçimlerinde Avami Ligi'nin 146 sandalye kazanarak seçimleri kazanmasıyla Şeyh Hasina, küçük partilerle anlaşarak bir Milli Birlik Hükûmeti oluşturdu. Cumhurbaşkanlığına parti dışından birini seçtirmesi, taraftarları tarafından olumlu karşılandı. Başbakanlık dönemi boyunca Hindistan ile ilişkiler ve yolsuzlukla mücadelede eleştiriler aldı. 2001 yılı seçimlerine kadar görevde kaldı ve Farakka Barajı ile ilgili Hindistan ile yapılan anlaşma önemli icraatları arasında yer aldı.

YENİDEN ANA MUHALEFET VE SORUŞTURMALAR

2001 seçimlerinde ağır bir yenilgiye uğrayan Hasina, muhalefet döneminde birçok suikast girişimine maruz kaldı. 22 Ocak 2007 seçimlerini boykot etti ve Cumhurbaşkanı'nın istifasını talep etti. Seçimler ertelendi ve Cumhurbaşkanı Ahmed istifa etti. 2007 Temmuz ayında çeşitli soruşturmalarla karşılaşan Hasina, 2008 başında tedavi için ABD'ye gitti.

2008 SEÇİMLERİ VE İKİNCİ DÖNEM

29 Aralık 2008 seçimlerinde 299 sandalyeden 230'unu kazanarak ezici bir çoğunlukla iktidara gelen Hasina, ikinci kez Başbakan oldu. Seçimlere yönelik olumsuz iddialara rağmen uluslararası kamuoyu seçimlerin adil olduğunu belirtti.

Şeyh Hasina, Dünya Kadın Liderler Konseyi üyesidir. Evli ve iki çocuk annesidir.