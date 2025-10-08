Şeyda Coşkun Kimdir?

Şeyda Coşkun, 24 Kasım 1976’da Ankara’da doğdu. Beden Eğitimi alanında Gazi Üniversitesi’nde eğitim aldı ve Hacettepe Üniversitesi’nde beslenme üzerine seminerlere katıldı. Amerika’da Montignac Academy’de sağlıklı yaşam ve beslenme alanında kendini geliştiren Coşkun, diyetisyenlik diploması olmadan yaşam koçu olarak kariyerine devam ediyor.

Evli Mi?

2014 yılında Uğursay Yeğin ile evlenen ve Arat adında bir çocuğu olan Coşkun’un evliliği 2023 yılında sona erdi. Coşkun’un danışanları arasında Hacı Sabancı, Gülben Ergen, Hadise, Deniz Seki gibi tanınmış isimler yer alıyor. Kişiye özel beslenme planları ve yürüyüş temelli programlarıyla tanınan Coşkun, Be Light Kitchen markası ile sağlıklı atıştırmalık çözümler de sunuyor.

Hangi Mesleği Yapıyor?

Diyetisyenlik diploması olmaması nedeniyle kamuoyunda tartışmalara konu olan Coşkun’a yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma yürütülmüş, Coşkun ise kendini yaşam koçu olarak tanımlayarak profesyonel mesleki sınırlarına dikkat çekmişti. Sağlık sektöründeki faaliyetleri, özellikle pandemi döneminde sağlık çalışanlarına yapılan desteklerle de öne çıkıyor. Şeyda Coşkun, kişiye yönelik sağlıklı yaşam önerileriyle danışanlarına rehberlik etmeye devam ediyor.