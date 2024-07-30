Şevval İlayda Tarhan, son dönemlerde sosyal medyada ve spor dünyasında merak edilen isimlerden biri haline geldi. 2024 Paris Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca yarışmasında Yusuf Dikeç ile birlikte gümüş madalya kazanan Şevval İlayda Tarhan'ın hayatı ve spor kariyeri büyük ilgi görüyor. İşte Tarhan'ın detaylı biyografisi:

DOĞUM VE EĞİTİM HAYATI

Şevval İlayda Tarhan, 4 Şubat 2000 tarihinde Ankara'da doğdu. Eğitimine Ankara Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde devam etmektedir.

SPOR KARİYERİ VE BAŞARILARI

Atıcılığa, annesinin teşvikiyle başlayan Tarhan, genç yaşta ateşli silahlar ve üniformalara olan ilgisini spor kariyerine yansıttı. 2015 yılından itibaren 10 metre havalı tabanca branşında aktif olarak yarışan Tarhan, Ankara Osmanlı Atıcılık Kulübü'nde spor hayatını sürdürmektedir.

Tarhan, ulusal ve Avrupa çapında birçok başarıya imza atmıştır. 2018 yılında Güney Kore'nin Changwon kentinde düzenlenen ISSF Dünya Atıcılık Şampiyonası'nda 237.9 puanla ulusal gençler rekoru kırarak altın madalya kazanmıştır. Ayrıca, 2019 yılında Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa 10 m Etkinlikler Şampiyonası'nda Avrupa Gençler rekorunu kırmış ve altın madalya elde etmiştir. 2019 ISSF Gençler Dünya Kupası'nda da altın madalya kazanan Tarhan, uluslararası arenada dikkat çekici bir performans sergilemiştir.

2022 yılında, Yusuf Dikeç ile birlikte 2022 ISSF Dünya Kupası'nın Bakü ayağında Karışık takım yarışmasında bronz madalya kazanmış; aynı yıl Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda dördüncü olmuştur. Norveç'in Hamar kentinde düzenlenen 2022 Avrupa 10 m Yarışları Şampiyonası'nda takım arkadaşları Elif Beyza Aşık ve Seher Tokmak ile birlikte 861 puanla yeni bir Avrupa kadınlar takım rekoru kırmıştır.

2023'te Estonya'nın Tallinn kentinde düzenlenen Avrupa 10 m Atıcılık Şampiyonası'nda Karışık takım etkinliğinde bronz madalya kazanmış; Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen 2023 ISSF Dünya Atıcılık Şampiyonası'nda ise gümüş madalya elde etmiştir. Polonya'nın Wrocław kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Oyunları'nda sıralama maçına katılmış ancak madalya kazanamamıştır. Ayrıca, aynı yarışmanın 25 m havalı tabanca etkinliğinde de yarışmış ancak başarılı olamamıştır.

Şevval İlayda Tarhan, genç yaşına rağmen ulusal ve uluslararası alanda birçok başarı elde ederek adını duyurmuştur. Spor kariyerindeki bu başarılı performansı, onu gelecekte daha büyük başarıların sahibi yapacak gibi görünüyor.