Milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, Olimpiyat Oyunları’nda büyük bir başarıya imza attı. 10m havalı tabanca elemelerinde 577 puan toplayarak finale yükselen Tarhan’ın kariyeri ve başarıları mercek altına alındı. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri bölümünde eğitim gören Tarhan, 2015 yılından bu yana 10m hava tabanca kategorisinde yarışmaktadır. Peki, Şevval İlayda Tarhan kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı ve kariyeri...

Şevval İlayda Tarhan, Paris Olimpiyat Oyunları’nda finallere yükselme başarısı gösterdi. 2019 Avrupa 10m Hava Tabanca Şampiyonası'nda gençler kategorisinde yeni bir rekor kırarak altın madalya kazandı. Ayrıca, SSF Gençler Dünya Kupası'nda da altın madalya elde etti. 2022 ISSF Dünya Kupası'nın Bakü, Azerbaycan ayağında Yusuf Dikeç ile birlikte karışık takım etkinliğinde bronz madalya kazandı.

ŞEVVAL İLAYDA TARHAN KİMDİR?

4 Şubat 2000 tarihinde doğan Şevval İlayda Tarhan, 2015 yılından itibaren hava tabancası kategorisinde yarışmaya başladı. 2018 ISSF Dünya Atıcılık Şampiyonası'nda 237,9 puanla rekor kırarak gençler kategorisinde altın madalya kazandı. Hırvatistan’da düzenlenen 2019 Avrupa 10m Hava Tabanca Şampiyonası’nda yeni bir Avrupa Gençler rekoru kırarak altın madalya elde etti.

2022 yılında ISSF Dünya Kupası'nın Bakü ayağında Yusuf Dikeç ile birlikte karışık takım etkinliğinde bronz madalya kazandı. Aynı yıl, Avrupa 10m Hava Tabanca Şampiyonası'nda (Hamar, Norveç) Elif Beyza Aşık ve Seher Tokmak ile birlikte 861 puanla yeni bir Avrupa rekorunun sahibi oldu. Şu anda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye adına yarışmaktadır.