Son günlerde benzinin litre fiyatına yapılan ardı ardına indirimler, sürücülerin yüzünü güldürdü. Özellikle şehirlerarası yolculukların yoğunlaştığı bu dönemde gelen indirim haberi, araç sahipleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Enerji sektöründen edinilen bilgilere göre, benzine 1 lira 35 kuruşluk yeni bir indirim daha yapıldı. Böylece son üç gün içerisinde yapılan toplam indirim miktarı 3 lira 59 kuruşa ulaştı. İndirimlerin ardından Türkiye genelindeki akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelaları yeniden güncellenirken, araç sahipleri güne düşen fiyatlarla başladı.

YOZGAT’TA FİYATLAR GERİLEDİ

Yozgat’ta da indirimlerin etkisi hissedildi. Kent genelinde faaliyet gösteren birçok akaryakıt istasyonunda benzinin litre fiyatı 43 lira 30 kuruşa kadar düştü.

İndirim sonrası akaryakıt istasyonlarında gözle görülür bir hareketlilik yaşanırken, sürücüler fiyatların daha da düşmesini umut ettiklerini belirtti.

Yozgatlı sürücüler, özellikle son aylarda art arda gelen zamların ardından gelen bu indirimi "nefes aldırıcı" olarak yorumladı. Vatandaşlar, hem özel araç kullanımında hem de ticari faaliyetlerde akaryakıt fiyatlarının belirleyici olduğunu vurgularken, fiyatların istikrarlı bir seviyeye ulaşmasının önemine dikkat çekti.

BRENT PETROL FİYATLARI BELİRLEYİCİ OLUYOR

Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarının küresel Brent petrol varil fiyatına göre belirlendiğini hatırlatarak, uluslararası piyasalardaki gelişmelere paralel olarak akaryakıt fiyatlarında önümüzdeki günlerde yeni değişimlerin yaşanabileceğini ifade etti. Dolar/TL kuru da fiyatların şekillenmesinde önemli bir rol oynuyor.

Öte yandan motorin grubunda şu ana kadar yeni bir fiyat düzenlemesi yapılmadı. Ancak piyasadaki hareketliliğe bağlı olarak bu ürün grubunda da ilerleyen günlerde bir güncelleme olabileceği belirtiliyor.