Şube Müdürü Bahattin Çelik ve gurup sorumlularını ziyaret eden çocuklar, yoğun ve yorucu bir eğitim yılından bahsederek başarıya giden yolları anlattılar.

Şube Müdürü Bahattin Çelik, ilk ders zili ile başlanılan eğitim ve öğretim yılında çocukların çok çalıştıklarını, gurur veren başarılar elde ettiklerini belirtti.

Çelik, akademik çalışmalardan projelere ve sportif faaliyetlere kadar birçok alanda başarılara imza atan öğrenci ve destek olan personele teşekkür etti.

Çelik, önümüzdeki yıl daha keyifli çalışmalara ve daha büyük başarılara imza atılması dileğiyle herkese iyi tatiller diledi. Alpaslan Demir